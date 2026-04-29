To máme dělat opilcům bodyguardy? brání strážníci kolegy potrestané za smrt muže

Marek Osouch
  11:52aktualizováno  11:52
Dál jako příslušníci brněnské městské policie zůstávají na svých pozicích Tomáš Hulák a Radek Holubář, které v úterý Městský soud v Brně nepravomocně odsoudil za to, že zanedbáním svých povinností způsobili smrt muže ležícího na rampě vedoucí do podzemních garáží. Toho přejel řidič auta, jenž ho však na zemi podle vyšetřování ani nemohl vidět. Městská policie se obou souzených zastává.

Městská policie v Brně strážníky po dobu vyšetřování a soudu nepostavila mimo službu, jak se třeba děje v obdobných případných u těch státních, podle svého mluvčího Jakuba Ghanema ctí presumpci neviny.

„Před prověřovaným incidentem i po něm vždy plnili svědomitě a precizně všechny činnosti a pomáhali veřejnosti i nad rámec svých povinností. Výborně se orientují v právních předpisech a ctí je,“ prohlásil.

V případě Holubáře, jenž obléká brněnskou uniformu sedm let, zmínil noční zákrok, kdy s kolegy před několika lety zachránil spícího muže a jeho syna ze silně zadýmeného bytu. Získal za to medaili za statečnost.

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024 přejel ležícího muže a usmrtil jej.

Hulák, který u strážníků pracuje dokonce deset let, se zase loni zúčastnil pátrání po člověku se zdravotními komplikacemi, jemuž po úspěšném nalezení poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů. „Tím mu doslova zachránil život,“ poznamenal mluvčí.

Jenže předloni v září tomu bylo podle soudce Petra Schlagmanna zcela jinak. Strážníkům vytkl, že si chtěli ulehčit práci při prověřování hlášení, že se v Brně u zastávky Husitská válí na zemi opilý muž. Na místo sice dorazili služebním autem, nikoho na zemi neviděli, a tak jeli dál. Z auta přitom ani jeden z nich nevystoupil, aby se porozhlédl po širším okolí, kde by mohl muž být. To byla podle soudu zásadní chyba.

Strážníci, kteří kvůli stejnému muži vyjížděli na místo i brzy ráno, už dříve uvedli, že z místa odjížděli s tím, že muž odchází do nedalekého azylového centra.

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

„Nemůžeme přece dělat bodyguardy každému opilci, který se válí na ulici. S takovým přístupem jsme neustále jednou nohou v kriminále,“ řekl iDNES.cz rozhořčeně jeden z městských policistů, který si nepřál uvést jméno. „Ta situace byla nešťastná, ale aby za to ti dva kluci dostali trest od soudu, to už je moc,“ dodal.

Další anonymně doplnil, že výjezdy k opilcům jsou na denním pořádku, třeba i desetkrát za směnu. Na první pohled podle něj nemusí být zřejmé ani možné riziko pro ostatní, případně ohrožení zdraví dotyčného. „Tito lidé se často pohybují a mluví, jako by byli střízliví,“ vysvětlil. Až z dechové zkoušky vyjde najevo, že mají v sobě například dvě a půl nebo tři promile alkoholu.

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Souzení příslušníci s verdiktem nesouhlasili, hned na místě se odvolali. Případem se tak bude zabývat krajský soud.

Pokud původní verdikt potvrdí, fakticky by zákaz vykonávání povolání strážníka nebyl podle Ghanema dvouletý, jak zní nepravomocný trest, ale více než dvakrát delší. „Podle zákona o obecní policii totiž nedbalostním trestným činem zaniká bezúhonnost strážníka rovnou na pět let,“ doplnil.

Aktuálně řeší, jestli by je mohli v případě pravomocného verdiktu zaměstnat na nějaké jiné pozici, třeba jako civilní pracovníky.

