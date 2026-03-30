Chodník vede do čtyřproudovky. Utněte nebezpečné přebíhání přechodem, žádají místní

Oldřich Haluza
  14:52aktualizováno  14:52
Auta tudy jezdí povolenou sedmdesátkou, někdy i rychleji, místo se navíc nachází na začátku zatáčky. Přesto čtyřproudovku na třídě Generála Píky v brněnských Černých Polích denně přebíhají stovky lidí. Bezpečnou variantu v podobě podchodu vedoucího z přilehlé tramvajové zastávky Bieblova přitom využívá málokdo. Místní se nyní domáhají vytvoření přechodu, k čemuž jim má pomoct petice.

Na protější straně od zmíněné zastávky se nachází nový bytový komplex Nad Arboretem, hlavní vstup do arboreta Mendelovy univerzity i na Planýrku. Nový chodník odtud však vede přímo do silnice.

Přitom se tudy chodí také na blízkou fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, do plavecké škol i fitness centra. Místní obyvatelé i návštěvníci v lokalitě využívají také další místa jako školku či kadeřnictví.

Petice místních žádá vytvoření přechodu přes třídu Generála Píky v brněnských Černých Polích, aby skončilo nebezpečné přebíhání čtyřproudovky. (březen 2026)
Mezi tramvajovou zastávkou Bieblova a novým komplexem či arboretem se denně pohybují stovky lidí, přebíhají přitom nebezpečně přes čtyřproudovku na třídě Generála Píky. (březen 2026)
19 fotografií

„Současné řešení v podobě podchodu není pro všechny občany přístupné. Strmé schody jsou velmi obtížné až neschůdné pro vozíčkáře, seniory, lidi se sníženou pohyblivostí i rodiče s kočárky. Ani ližiny nepředstavují dostatečné řešení – jsou prudké, v zimě namrzají a nejsou vhodné pro všechny typy kočárků. V zimních měsících jsou navíc schody i přes pravidelnou údržbu často kluzké, což zvyšuje riziko pádu a úrazu,“ vysvětluje v petici Eva Kreysová z rodičovského spolku Blekfílďátka.

Pod petici přibývají podpisy každý den, jsou jich už stovky. Místní v úsilí podpořili i starosta Brna-sever Martin Maleček (SOL) a místostarosta Martin Glogar (KDU-ČSL). Právě pod tuto městskou část Černá Pole spadají.

Zřízení nových přechodů poblíž

Tento měsíc přibyly nové přechody na třech ze čtyř větví křižovatky Zemědělské a Lesnické ulice v brněnských Černých Polích. Nachází se jen asi 700 metrů od požadovaného místa na třídě Generála Píky. Radnice o zřízení přechodů v křížení Zemědělské a Lesnické usilovala několik let. Je tam přestupní uzel MHD, poblíž základní i mateřská škola a v lokalitě se denně pohybuje také mnoho studentů Mendelovy univerzity.

Radnice o zřízení přechodu usilovala několikrát neúspěšně. Naposledy schválila žádost minulý týden.

„Víme, že tudy lidé dlouhá léta přebíhají nejen na Planýrku. Místním jsem doporučil, aby svůj názor vyjádřili formou podpisové akce a petici následně předali na magistrát. Letitý podchod je v nevyhovujícím stavu, lidé přitom běžně nevyužívají ani takové, které mají přívětivou podobu. I kdyby se k němu dal výtah, aby byl bezbariérový, bude to pořád méně komfortní než přecházení po silnici. Nezajistí to, že lidé nebudou chodit přes vozovku,“ říká Maleček.

Magistrát možnost vytvoření přechodu prověřoval už v minulosti. „Mohl by tam vzniknout, je to reálné. Ale je potřeba prověřit optimální řešení. Pracujeme na tom, aby se co nejdříve rozhodlo, co se na místě bude dělat,“ sděluje Klára Opálková z magistrátu.

Chodce v Brně ochrání víc přechodů, radnice reagují i na nedávné tragédie

Podle Malečka se nabízejí dvě možnosti, jak může přechod vypadat. „Podle norem musí být přes silnici se čtyřmi pruhy světelný přechod. Pokud by se ale vozovka zúžila do dvou pruhů, světla nejsou nutná,“ nastiňuje starosta. Zároveň s tím by se mohla snížit i rychlost ze současné sedmdesátky.

Třídu Generála Píky ostatně do budoucna zřejmě čekají změny. Čtyři pruhy nejsou tolik využívané, proto by tam mohl vzniknout i přívětivější prostor pro cyklisty.

Developer nakonec výtahy zařídit nemusel

Zlepšit podmínky pro cestu podchodem měl stavebník loni dokončeného komplexu Nad Arboretem, kterým je developerská firma Properity. Aby získala stavební povolení, zavázala se zhruba před čtyřmi lety na základě domluvy s městem vybudovat určitý počet parkovacích míst a také bezbariérový přístup do podchodu pomocí výtahů, které umístí na obě jeho strany, aby se lidé snáze dostali na zastávku.

Povinnost nicméně odpadla, protože developer projekt pozměnil tím, že upravil způsob využití komplexu i počet jednotek ve prospěch většího podílu bydlení. Vybudoval sice 29 parkovacích míst navíc, ale ty nejsou využitelné pro veřejnost včetně návštěvníků arboreta, protože se nacházejí za značkou zákaz vjezdu. Výtahy už nepřibyly.

Projekty lákají na bydlení ve věži i s výhledem na legendární Lužánky

„Součástí dohody bylo, že pokud dojde v rámci změny stavebního záměru k takovým změnám, že nebude potřeba zajišťovat počet parkovacích a odstavných ploch pomocí koeficientu v souvislosti s dostupností MHD, nebude investor povinen bezbariérový přístup udělat. K tomu nakonec došlo,“ zdůvodňuje změnu Opálková.

Podle ní to ale neznamená, že by se s bezbariérovostí podchodu u Bieblovy nepočítalo. „Investor už bezbariérový přístup vyprojektoval, je součástí povolení projektu. Lidé by se mohli nového přístupu dočkat v horizontu zhruba tří let,“ uvádí Opálková s tím, že výtahy tam umístí na vlastní náklady město.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Zpátky do Afriky. Dvorská zoo připravuje přesun čtveřice samců z Evropy

Péče o jedince bonga horského vybrané k transportu do Afriky v Safari Parku...

Jedno z nejvzácnějších zvířat se vrací zpět do Keni. Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem organizuje spolu s evropskými partnery repatriaci čtyř samců bonga horského. Patří k nejohroženějším...

Kde jsou uzavírky a nehody? Přehled o situaci v dopravě přináší nový Geoportál

Dopravní situaci v Karlovarském kraji může veřejnost sledovat na Geoportálu...

Jaká je aktuálně situace v dopravě, kde se v kraji pohybují vozy údržby, co se kde opravuje či jaké jsou plánované investiční akce. Takové aktuality nabízí nový Geoportál krajských silničářů, kteří...

Děsivě vyhlížející nehoda. D8 zastavil karambol tří kamionů, jeden převážel auta

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnici D8 u hranic ve směru na Německo uzavřela v pondělí odpoledne nehoda tří kamionů. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes Libouchec, Tisou a Petrovice na Ústecku. Událost si vyžádala dva...

Respiračních nemocí v hradeckém kraji ubylo, nejvíce nemocných na Rychnovsku

ilustrační snímek

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v Královéhradeckém kraji byl v uplynulém týdnu 1227 v přepočtu na 100.000 obyvatel. V mezitýdenním...

Snížit spotřebu alkoholu v Česku by mohla systémová regulace, míní odborníci

ilustrační snímek

Pomoct snížit vysokou spotřebu alkoholu v Česku by mohla systémová regulace zahrnující například automatickou valorizaci spotřební daně z alkoholu podle...

Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

ilustrační snímek

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí. Wolf, dříve odsouzený za dotační podvod, se...

Výskyt akutních respiračních onemocnění zůstává v Pardubickém kraji stále značný

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění zůstává v Pardubickém kraji stále značný. Počet nemocných dosáhl minulý týden 1430 na 100.000 obyvatel, týden předtím...

Třeboň prodá staré byty a postaví nový bytový dům za 80 milionů korun

ilustrační snímek

Třeboň na Jindřichohradecku postaví bytový dům v Lázeňské ulici se 14 byty. Stavba čtyřpodlažního objektu se sklepy si vyžádá zhruba 80 milionů korun. V...

Lidé rozhodují o stavbě nového infocentra Teplických skal, odpůrcům vadí cena

Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března...

O výstavbě nového informačního a návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového...

V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

Brněnská městská část Chrlice si dnes připomněla slavného rodáka, fyzika a filozofa Ernsta Macha, jenž zemřel před 110 lety. S jeho odkazem se kolemjdoucí nově...

Belgický DJ Lost Frequencies vystoupí na zimním Beats for Love

ilustrační snímek

Jednou z hvězd zimní edice festivalu elektronické hudby Beats for Love bude belgický DJ a hudební producent Lost Frequencies. Novinka Beats for Love Winter...

