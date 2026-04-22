Třímilionovou pokutu za falšování vína pro Vinařství Ludwig potvrdil i NSS

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud (NSS). Kasační stížnost výrobce zamítl, vyplývá z rozsudku, který je dostupný na úřední desce. Vinařství prodávalo některá vína, která deklarovala jako moravská a jakostní s přívlastkem, laboratorní izotopová analýza však podle SZPI prokázala, že vína byla vyrobena z hroznů z oblasti s mnohem sušším a teplejším podnebím, uvedl NSS.
Výrobce s výrokem NSS nesouhlasí a zvažuje, že podá ústavní stížnost. "Rozsudek NSS a zejména správnost a pravdivost jeho zdůvodnění studujeme," napsal ČTK ředitel Ludvík Šlancar. Uvedl také, že společnost nikdy nenakoupila ani nezpracovávala žádné hrozny zahraničního původu. "To potvrdila řada svědeckých výpovědí i doložené úřední písemné doklady," napsal Šlancar.
Spor se týká čtyř vín, a to tramínu červeného, ryzlinku rýnského, ryzlinku vlašského a veltlínského zeleného, dohromady šlo o více než 50.000 lahví. Výrobce se podle rozsudku dopustil tří prohřešků proti zákonu. První z nich byl ten, že uváděl do oběhu vína, která nevyrobil z hroznů sklizených ve vinařské oblasti Morava, ačkoliv jejich moravský původ deklaroval. Druhý prohřešek se týkal toho, že použil "tradiční výraz jakostní víno s přívlastkem pro produkt, který nebyl vyroben v souladu s definicí tohoto tradičního výrazu," uvedl soud. A poslední pochybení se týkalo použití chráněného označení původu Morava, mikulovská pro produkt, který nebyl vyroben v souladu s definicí těchto chráněných označení původu, čímž se dopustila falšování produktu.
Soudy si vystačily v řízení s jediným přímým důkazem. "Jedná se o důkaz odborný a přesvědčivý, neboť vína žalobkyně neobstála ve srovnání s referenčními vzorky z Evropské databanky vín s velkou mírou spolehlivosti," uvedl NSS. Zároveň existovala řada nepřímých důkazů.
Vinařství namítalo, že Krajský soud v Brně důkazy dostatečně neposoudil. Zároveň operoval s vlastními výsledky laboratorních rozborů, které hovořily v jeho prospěch. Ani tak NSS stížnosti nepřisvědčil a označil ji za nedůvodnou. Vinařství musí zaplatit také zhruba 100.000 korun jako náklady na laboratorní rozbory a Šlancar ČTK doplnil, že vinařství muselo také vrátit dotace deset milionů korun.
SZPI podle vyjádření mluvčího Pavla Kopřivy považovala od počátku řešení tohoto případu svůj postup ve všech fázích za zcela správný ve věcné i právní rovině. "Inspekce bude i nadále pokračovat v důsledném vymáhání plnění požadavků potravinového práva. Chráníme tak oprávněné zájmy spotřebitelů a také provozovatelů, kteří dodržují právní předpisy," sdělil ČTK Kopřiva.