Třináctiletý trest za pokus o vraždu jateční pistolí potvrdil Ústavní soud

Za pokus o vraždu manželky střelou z jateční pistole si muž z Kolína s konečnou platností odpyká 13 let ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS), zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu. Stížnost zpochybňovala především uložený trest, který podle obhajoby dostatečně nezohledňuje duševní a zdravotní stav odsouzeného.
Ústavní soudci označili stížnost za neopodstatněnou. Trest je blízko spodní hranice sazby, která činila 12 až 20 let vězení. "Obecné soudy se pozorně zabývaly stěžovatelovým duševním stavem," stojí v usnesení.
Obhajoba neuspěla ani s argumentem, že veřejnost vnímá uložený trest jako nespravedlivý. Podle ÚS jde o nevysvětlené a nedoložené tvrzení. "Především však toto tvrzení nemá žádnou relevanci z hlediska posouzení přiměřenosti uloženého trestu, neboť zcela vybočuje z rámce zákonných kritérií i doktrinálních požadavků pro ukládání trestu," konstatoval ÚS.
Muž se podle pravomocného verdiktu v červnu 2024 vypravil za manželkou, která pracovala na čerpací stanici v Kolíně. K ženě bez varování přistoupil a zezadu ji střelil jateční pistolí. Žena přežila díky rychlému zásahu záchranných složek. Motivem činu byla msta, žena se s mužem chtěla rozvést.
Po činu muž odjel domů, kde zbraň obrátil proti sobě. Kvůli tomu má doživotní zdravotní následky. Předtím ještě zavolal na policii a svému synovi. Podle verdiktu se pokusil o zákeřnou a předem promyšlenou vraždu.
Obhajoba namítala, že dokazování zůstalo neúplné, protože znalci se dostatečně nezabývali zdravotním stavem muže po jeho sebevražedném pokusu. Je odkázaný na péči zdravotníků, není schopen si obstarat každodenní záležitosti. Podle znaleckých posudků ale chápe smysl trestního řízení a uvědomuje si následky svého jednání.
Středočeský krajský soud původně muži vyměřil patnáctiletý trest vězení. Odvolací Vrchní soud v Praze verdikt o dva roky zmírnil. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl.