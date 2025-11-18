Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Oldřich Haluza
  16:02
Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele byly už pár sezon trnem v oku. Městská část tvrdí, že ho vícekrát upozorňovala, že podáváním nápojů do vlastních nádob porušuje podmínky.
Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v souladu s vratnými kelímky vyvedenými v jednotném designu brněnských Vánoc. | foto: Turbomošt

Radnice totiž společně s prodejci zavedla systém vratných kelímků s jednotným vizuálním stylem.

„Tohle bohužel není vtip, nadsázka ani clickbait, ale realita. Letos, poprvé po 12 letech, vám Turbomošt do legendárních hrnků nenalijeme. A vás musíme poprosit, abyste je na trhy ani nebrali. Mrzí nás to ohromně a věřte, že bychom k tomu sami nikdy nepřistoupili. Úřad městské části to ale vidí jinak...“ uvedl provozovatel Turbomoštu na sociálních sítích.

Stánky s oblíbeným nápojem patří Janu Vlachynskému, který se řadí mezi největší podnikatele na brněnských vánočních trzích. Letos provozuje dohromady jedenáct prodejních míst.

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

„Hrnky byly trnem v oku už pár sezon (a zatím jsme je každý rok jakžtakž ubránili). Ale pro letošek jsme od města dostali definitivní stopku. Nejenom že do nich nesmíme nalívat, ale nemají se na trzích vůbec vyskytovat. Prostě je nenoste, nechtějí je na náměstích vidět,“ napsal provozovatel.

Radnice Brna-střed se podle mluvčího Michala Šťastného dlouhodobě snaží, aby pro všechny prodejce na vánočních trzích platila transparentní a jednotná pravidla. „Prodejci se již při výběrovém řízení zavazují k tomu, že se účastí na trzích zapojují do vratného systému. Zapojeni jsou do něj letos všichni prodejci na vánočních trzích v Brně, včetně provozovatelů restauračních zahrádek,“ řekl mluvčí.

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v souladu s vratnými kelímky vyvedenými v jednotném designu brněnských Vánoc.
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s ním přišel tehdejší student Jan Vlachynský. Jde o mošt vylepšený o panák jablečné pálenky, k původní verzi během let přibyly i další kombinace. (prosinec 2024)
Podle něj na porušování podmínek ze strany Turbomoštu, jehož se dopouštěl podáváním nápojů do svých hrnků, poukazovali mnozí další prodejci.

„Turbomoštu jsme v roce 2023 umožnili dvouleté období na to, aby záležitost vyřešil, a také nabídli, že za neprodané hrníčky mu poskytneme zdarma nové kelímky, stejně tak návštěvníkům, kteří si hrníček již zakoupili. Možnost ale nevyužil,“ poznamenal Šťastný s tím, že jej opakovaně upozornili, že letos už jeho hrnky nebudou tolerovat.

Pod příspěvkem se Turbomoštu nahromadily tisíce podporujících komentářů a lajků. Mnoho lidí si napsalo o virtuální turbohrnek, který si mohou stáhnout do peněženky v mobilním telefonu. Tímto způsobem si zachovají možnost slevy na nápoj, kterou u stánků dostanou pokaždé díky vlastněnému hrnku, a zároveň tím provozovatele podpořili.

Lidé chystají turbovzpouru

Někteří lidé se chystají v pátek na takzvanou turbovzpouru, kdy na trhy vyrazí s turbohrnky či jinou vlastní nádobou, do níž si přelijí zakoupený nápoj, který obdrží v oficiálním kelímku vyvedeném v jednotném designu brněnských Vánoc. I v tomto případě půjde o vyjádření podpory Turbomoštu.

Brněnské Vánoce přinesou nové zážitky: festival adventních zlozvyků i výhled z balónu

Turbohrnky si lidé dříve mohli koupit za 250 korun na stáncích Turbomoštu na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice. Naopak na Zelném trhu a Moravském náměstí u sochy Jošta k dostání nebyly, trhy na těchto prostranstvích pravidelně organizuje radnice Brna-střed.

Výhodou těchto hrnků bylo, že na stáncích zajišťovaly vždy slevu 15 korun na drink, a to už napořád. Jejich design se na rozdíl od vratných kelímků navíc neměnil. Doživotní slevu umožňuje i nový virtuální hrnek.

15. listopadu 2025









Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů, letos se ale dražba nestihne

ilustrační snímek

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů v ulici Československé armády, která je dlouhodobě ve špatném stavu. Městu podle vedení radnice chybějí na...

18. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Řidič, který zemřel se třemi lidmi při nehodě na Trutnovsku, byl pod vlivem drog

ilustrační snímek

Řidič vozidla Škoda Octavia, který 9. září na Trutnovsku při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem...

18. listopadu 2025  14:51

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.