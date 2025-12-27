Poláci porazili na jihu Moravy dominantní Slováky. Láká je víno, historie i trhy

Karolína Kučerová
  11:12aktualizováno  11:12
Snaha přitáhnout Poláky do Jihomoravského kraje se vyplatila. V létě patřili mezi nejpočetnější skupinu zahraničních turistů a předčili tak i Slováky, kteří dlouhodobě v této oblasti dominovali. Na severního souseda se chce jako primární zemi zaměřit příští rok i přímo Brno.
Vánoční trhy v Brně (21. listopadu 2025)

Vánoční trhy v Brně (21. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vánočně osvětlené náměstí Svobody v Brně (20. listopadu 2025)
Atmosféra vánočních trhů na brněnském Moravském náměstí
Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....
Vánočně osvětlená Rašínova ulice u brněnského náměstí Svobody (20. listopadu...
14 fotografií

Slováci nyní podle dat Českého statistického úřadu tvořili dvacet procent všech návštěvníků, zatímco polští sousedé o dvě procenta víc. Kampaň zaměřená na sociální sítě, influencery a propagaci přímo v Polsku, kterou loni spustila Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, tak přinesla výsledek. Už na počátku letošního roku si čísla z předchozího roku agentury pochvalovaly.

Brno cílí na pozornost severních sousedů dlouhodobě, po Novém roce však plánuje několik novinek. „Propagační kampaň Brno True Story rozšíříme z jižního Polska také do Varšavy, Lodže nebo Poznaně. Hojně pro to hodláme využívat spolupráce s influencery a tvůrci videí, ale i online kanály a sociální sítě. Zvažujeme také překlad webové aplikace Brno Match (formou online seznamky doporučí turistické cíle ve městě na míru, pozn. red.) do polštiny. Z dat víme, že zájem Poláků o Brno rostl v posledních dvou letech nejrychleji, proto chceme potenciál využít,“ popsala strategii mluvčí Turistického informačního centra Brno (TIC) Hana Bánovská s tím, že cílí i na další sousední země, tedy Slovensko, Německo a Rakousko.

Turistů je na jižní Moravě dost, zůstávají ale krátce. Pomoct má MojaKarta

Zájem Poláků byl zřetelný třeba na letošní vánočních trzích, které patřily poslední týdny mezi největší lákadla a které částečně dobíhají ještě i v těchto dnech. „Cizinců je tu obecně docela dost, ale myslím, že nejčastěji se tu setkávám právě s Poláky a Slováky. Jsou to páry, rodiny i větší skupiny,“ líčil před vánočními svátky svou zkušenost jeden z trhovců.

To potvrdila i Bánovská. „Odhadujeme, že se jedná o kombinaci turistů, kteří mají zájem o poznávání města a právě návštěvu trhů,“ komentovala. Pomáhala tomu nejspíš i vychytávka na náměstí Svobody, kterou TIC představilo už loni. Návštěvníci se tehdy mohli díky videomostu přenést na trhy do irského Waterfordu, letos jej organizátoři využili právě k propagaci trhů mezi obyvateli polské Poznaně, která je partnerským městem Brna.

Největší tahoun? Alkohol

Velkou roli v zájmu Poláků hraje nejen vzdálenost obou zemí, ale také jejich podobnost a zvyky lidí. „Polský turista má vztah k českému humoru a není úplně mainstreamově orientovaný, což jsou dobré předpoklady pro to, aby si návštěvu Brna užil,“ přiblížila Bánovská.

Mezi návštěvníky ze severu rezonují zejména dlouhodobější akce, jako jsou festivaly, kulturní slavnosti, ale také gastronomie a především vinařství.

To se poslední roky projevuje při Svatomartinském koštu na brněnském náměstí Svobody. Podle ředitele Svazu vinařů Zbyňka Vičara se každým rokem počet polských turistů zvyšuje. „Ještě před několika lety sem přijížděl jeden až tři autobusy, loni už sedm. Mají zájem o víno, i třeba z důvodu, že se jedná o jednu z mála komodit, kterou tu máme levnější než u nich. A navíc se v Polsku v posledních letech těší velké popularitě, konečně se tam začíná probouzet vinařská kultura,“ vysvětlil Vičar.

Turistů mířících za vínem přibývá, pobyty rezervují často na poslední chvíli

Poznatku využívá také zmíněná Centrála cestovního ruchu. „Víno je na polském trhu naší silnou stránkou, ale v rámci turismu jej nelze propagovat napřímo. V březnu jsme proto odstartovali kampaň s názvem Degustuj architekturu, která ukazuje víno z trochu jiné perspektivy a propojuje jej s unikátní architekturou třiceti místních vinařství,“ konstatovala Martina Vidová, která má na starosti propagaci centrály. Dodala, že s výsledky jsou spokojení, proto s kampaní plánují pokračovat i v příštím roce.

Menší města jsou v kurzu

Nejsou to však jen obyvatelé Polska a dalších sousedních zemí, kteří volí jižní Moravu coby cíl své dovolené či výletu. Ze statistických dat plyne, že v létě došlo k meziročnímu nárůstu také u návštěvníků z Jižní Koreje, a to až o dvacet procent.

„Tento trend potvrzuje rostoucí zájem o naši destinaci. Je ovlivněn jak poptávkou po evropských kulturních a historických zážitcích, tak intenzivní propagací České republiky na korejském trhu,“ podotkla Vidová.

NEJ výletním místem v Česku je zámek Lednice, rozhodla anketa

Evropa obecně podle ní pro Korejce představuje atraktivní destinaci a po covidové přestávce se k turismu zase vracejí. „Zároveň se částečně mění způsob cestování. Vedle organizovaných zájezdů, jež dál tvoří významnou část, se častěji objevují i samostatní cestovatelé. Zájem navíc podporuje i nynější trend vyhledávání menších a méně přetížených evropských měst, kam jižní Morava s Brnem dobře zapadá,“ dodala. Mezi nejoblíbenější destinace pak patří hlavně památky UNESCO, v případě jižní Moravy Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat.

Na MotoGP do Brna dorazila třetina cizinců

Jednou z letošních akcí na jižní Moravě, na kterou hojně zavítali zahraniční turisté, byla letní motocyklová Velká cena. Brněnské závody navštívilo v součtu všech tří dnů okolo 220 tisíc diváků, přičemž třetinu tvořili právě cizinci a jejich útrata byla 2,2krát vyšší než u domácích příznivců.

Z předběžných výsledků studie, jejímž účelem je mimo jiné prokázat přínos sportovní akce pro veřejné rozpočty, také vyplývá, že více než půlka návštěvníků ze zahraničí byla na MotoGP poprvé a že dvanáct procent cizinců si pobyt v Česku prodloužilo a vyjelo i mimo jižní Moravu.

Podrobné výsledky studie organizátoři zveřejní začátkem příštího roku, stejně jako detailní finanční vyhodnocení akce. Další ročník závodů, které se do Brna vrátily po pěti letech, se pojede od 19. do 21. června 2026. (ČTK)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Noc Betlémů! Dnes v Břevnovském klášteře, zítra v Národním zemědělském muzeu

Noc betlémů

Vánoční svátky ještě nekončí! Pražany i návštěvníky metropole čeká dnes a zítra jedinečná kulturní a duchovní akce Noc betlémů, která nabídne i nevšední zážitky při prohlídkách betlémů ve večerním...

27. prosince 2025  10:58

Deset let CHKO Brdy připomene nová naučná stezka a putovní výstava

ilustrační snímek

Otevření nové naučné stezky nebo výstava velkoformátových fotografií v příštím roce připomenou 10 let od zřízení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy....

27. prosince 2025,  aktualizováno 

Most Legií

Most Legií

V Praze na Štěpána 26.12.2025 plavali otužilci ve Vltavě. Uskutečnil se 79. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma.

vydáno 27. prosince 2025  10:20

Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce však většinou neuživí

Ivana Michálková ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí, jak se plete...

Desítky let upadal zájem o výrobky lidových řemeslníků. Vypadalo to, že vymřou a tradice zmizí úplně. Poslední roky se ovšem trend obrátil. Důkazem je rostoucí nabídka a poptávka na vánočních trzích...

27. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

27. prosince 2025  10:02

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

27. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Libereckému spolku Čmelák při obnově krajiny letos pomohlo přes 800 dobrovolníků

ilustrační snímek

Libereckému ekologickému spolku Čmelák při obnově krajiny letos pomohlo přes 800 dobrovolníků, dvakrát víc než loni. Do 40 akcí na loukách, polích, v lesích,...

27. prosince 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

Méně aut, více komerčních prostor. Parkovací dům Icom bude jiný a později

První soukromý parkovací dům v krajském městě Vysočiny, který ve třídě...

Podle původních plánů měl v tuto chvíli už za obchodním domem Billa v Jihlavě stát soukromý parkovací dům. Stavbu sedmipatrové budovy pro více než 550 aut měla za 200 milionů korun bez DPH postavit...

27. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Obnova cyklostezky po povodni dělí město a obec na Bruntálsku. Chtějí jiné trasy

Cyklostezka mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi na Bruntálsku (23. prosince...

Patřila k vytíženým cyklotrasám – nejen k rekreaci, ale i pro cesty do práce či školy. Zničila ji však povodeň a na obnovu stezky mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi na Bruntálsku má každá z...

27. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Silnice na severu Čech jsou po další mrazivé noci sjízdné se zvýšenou opatrností

ilustrační snímek

Silnice na severu Čech jsou po další mrazivé noci sjízdné se zvýšenou opatrností. Teploty znovu klesly pod minus pět stupňů Celsia, uvedl web Českého...

27. prosince 2025  7:01,  aktualizováno  7:01

Turnov vyhlíží modernizaci sportovní haly, cvičit se v ní bude od rána do večera

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Moderní sportovní zázemí s velkou hrací plochou pro širokou škálu sportů. Městská sportovní Turnov vybrala dodavatele na rekonstrukci haly v Turnově 2, která by měla začít v prvních týdnech příštího...

27. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  11:28

Brno žije Vánocemi i po adventu, táhne zimní kino a atrakce

27. prosince 2025  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.