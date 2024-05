Letovice koupily areál zkrachovalého Tylexu, samy si vyberou nové zájemce

Samotnou čističku město koupilo už před několika lety, chtělo ji zmodernizovat, aby pojala více odpadních vod, jenže investice dosahovala 280 milionů korun. Na město velikosti Letovic astronomická částka, i když by část pokryly dotace.

Když se ale Tylex dostal do problémů a odstavil výrobu, na radnici zjistili, že čistička je dostatečná. Navíc věděli, že se do ní dostává slovy starosty „balast“, o němž neví, odkud přesně proudí. „Chceme to tak vyřešit a narovnat veškeré vztahy, aby bylo jasné, kdo čím odvádí jaké odpady,“ vysvětlil starosta Petr Novotný (Pro Letovice), který dnes s insolvenční správkyní zkrachovalého podniku podepsal kupní smlouvu na 27 milionů.

Přestože v areálu Tylexu fungovaly už řadu let i jiné firmy, infrastruktura se nijak neřešila a vše bylo necháno v režii hlavního podniku. Podle starosty hrozilo, že pokud by areál odkoupil soukromník, mohl by tyto menší firmy od čističky odříznout. „Vyřešíme potenciální krach dalších společností a možné propouštění,“ míní starosta.

A pro město by to taky mohlo mít fatální dopad. Pokud by koupil areál někdo jiný a do infrastruktury neinvestoval, mohla by se opět čistička dostat na hranici kapacity nebo až za ni. To by mohlo znamenat problém pro čištění vod z bytových domů či nové průmyslové zóny.

Do oprav hlavních řadů kanalizace se chce radnice pustit co nejdříve. Podle starosty půjde o statisícové částky, nikoli desítky či stovky milionů. Jakmile tento problém vyřeší, začne samo město prodávat potenciálním zájemcům haly areálu. „Sami si přitom budeme vybírat, kdo tady bude,“ dodal.

Zájem průmyslových firem o působení v Letovicích registrují. V minulých letech vytvořili vlastní sedmihektarovou zónu, která je už plně obsazená, ozývají se však i další podniky, které by na Blanensku u hlavního tahu mezi Brnem a Svitavami rády našly zázemí.

Krajky z Letovic putovaly i na Balkán

Společnost Tylex chřadla už delší dobu, řítit ke dnu se začala během covidové pandemie. „To byla první velká rána. Kvůli zavřeným obchodům se neprodávalo zboží, následně se nabouraly dodavatelské řetězce a kvůli uzavření trhu v Číně chyběl materiál. Pak se k tomu přidaly ceny energií, které v roce 2022 proti předchozímu stouply o nějakých osm milionů korun. Tomu se dost dobře nedalo čelit,“ popsal loni v prosinci obchodní ředitel Martin Továrek.

Chlouba Letovic dodávala zboží především na tuzemský trh a na Slovensko, ale také do dalších středoevropských zemí či na Balkán. „Hlavními větvemi produkce byly tradiční krajky a výroba záclon. V 90. letech se k tomu přidaly technické textilie, které byly ohledně potenciálu zajímavým artiklem,“ přibližuje Továrek.

Z kdysi početné armády zaměstnanců pracovalo na konci minulého roku v Tylexu poslední padesátka.