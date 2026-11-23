Odborníci z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI VUT) pomohli výrobci zdravotnických pomůcek ING corporation vyvinout systém testování mechanických vlastností a životnosti pomůcek vyrobených na míru pomocí 3D tisku. Za tuto spolupráci získali ocenění Podnikatelský projekt roku 2026. Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě.
Technologie 3D tisku umožňuje vyrábět zdravotnické pomůcky na míru pro konkrétního pacienta. Takto vznikají například speciální helmy, tedy kraniální ortézy, pro děti s deformitami tvaru lebky, ale také individuální protézy nebo ortopedické vložky do bot.
"S rostoucími možnostmi výroby na míru ale vyvstává otázka, jak u těchto výrobků, které se nevyrábějí sériově, spolehlivě ověřovat jejich mechanické vlastnosti a životnost. Právě na této otázce jsme s ING corporation spolupracovali," uvedl ředitel Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky na FSI VUT Tomáš Návrat.
Odborníci z VUT tak v programu zaměřeném na přenos znalostí z univerzity do praxe navrhli několik způsobů testování 3D tištěných zdravotnických pomůcek, doporučili vhodné zkušební stroje, snímače i způsoby měření. Část vybavení vznikla na míru potřebám firmy.
ING corporation nyní ve vlastní zkušební laboratoři ověřuje mechanické vlastnosti i odolnost pomůcek vyrobených 3D tiskem. "Kraniální ortézy testujeme pádovými a rázovými zkouškami, které ověřují jejich odolnost. U kotníkových ortéz a protetických lůžek dokážeme pomocí specializovaných cyklických strojů postavených na míru simulovat dva roky používání za pouhé dva týdny," uvedl zástupce firmy Michael Rosický.
Díky výsledkům měření pak může výrobce lépe posoudit vliv konstrukčních a technologických změn na vlastnosti hotových pomůcek a zjišťovat i slabiny výrobků.
Dva roky trvající projekt nyní získal ocenění Podnikatelský projekt roku 2026 v soutěži pořádané ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podnikání a inovace.