U Bítova na Znojemsku zemřela cyklistka, havarovala při otáčení

U Bítova na Znojemsku dnes odpoledne zemřela cyklistka. Havarovala při otáčení, i přes resuscitaci se ji nepodařilo zachránit. ČTK to řekly mluvčí krajských policistů Andrea Cejnková a mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Helmu žena měla.
Podle Cejnkové se nehoda stala na silnici od Chvalatic, cyklistka sama při otáčení havarovala a upadla do bezvědomí. "Záchranáři ji resuscitovali, bohužel přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit životní funkce. Měli jsme přivolaný i vrtulník z Rakouska, bohužel se vracel prázdný. Využili jsme jej, protože náš byl u jiné události," řekla Bothová.