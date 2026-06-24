U Mendlova náměstí v Brně by mohly vzniknout domy s asi 90 byty

V proluce mezi brněnským Mendlovým náměstím a Václavskou ulicí by mohlo vzniknout asi 90 bytů. S cílem zvýšit nabídku obecního bydlení ve městě na projektu pracuje městská část Brno-střed. Radnice o tom informovala v aktuálním vydání zpravodaje. Brno-střed předpokládá, že letos vypíše výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. První nájemníci by se do nových bytů mohli stěhovat po roce 2030.
Pozemky mezi Mendlovým náměstím a Václavskou ulicí jsou v majetku města a dlouhodobě nejsou využívány. "Plánujeme, že na místě vznikne soubor bytových domů o maximálně sedmi podlažích se zhruba 90 malometrážními byty, které nabídneme k pronájmu. Projekt zlepší nabídku obecního bydlení a současně pomůže oživit lokalitu," uvedl radní městské části pro investice a správu bytových domů Martin Drdla (ANO). Projekt podle radního počítá nejen s byty, ale i nebytovými prostory v přízemí nebo zelení ve vnitrobloku.
Část Brno-střed plánuje, že stavbu bytů zaplatí ze svého rozpočtu. Náklady na stavbu podle radnice vyplynou z podrobnějšího průzkumu území a zpracování projektu. Městská část připravuje i další bytové projekty, například v Křídlovické ulici nebo mezi Mlýnskou a Štěpánskou ulicí.