U Nesovic boural osobní vůz s nákladním, tah na Slovensko byl uzavřený

Tah na Slovensko, silnici I/50, u Nesovic na Vyškovsku uzavřela dnes dopoledne na několik hodin nehoda osobního a nákladního vozu. Dva lidé se při ní zranili, z toho jeden těžce. ČTK o zranění informovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala před 10:00. Hasiči na síti Threads uvedli, že vyprošťovali člověka z osobního vozu. Záchranáři měli u nehody několik posádek. "Na místě jsme měli pozemní posádky a také vrtulník, těžce zraněného pacienta jsme na řízené ventilaci transportovali k další péči do Fakultní nemocnice Brno," uvedla mluvčí. Doplnila, že další pacient se zranil lehce, záchranáři ho po ošetření převezli do vyškovské nemocnice.
Kolem 15:20 bylo místo nehody plně průjezdné.