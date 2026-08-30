U Popic na Znojemsku na okraji národního parku Podyjí dnes odpoledne shořelo asi osm hektarů smíšeného porostu. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad. Hasiči s požárem bojovali přes čtyři hodiny. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Příčinou požáru je zřejmě nedopalek cigarety, informoval mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Podle přehledu zásahů hořelo v oblasti Popického vrchu. Zásah se tak odehrával mezi vesnicemi Popice a Konice, což jsou místní části Znojma. "Hned zpočátku zásahu se nám podařilo uchránit domy, na které se šířila fronta požáru," uvedli hasiči na síti Threads.
K požáru vyjížděli před 14:00, likvidaci ohlásili po 18:00. Škoda na vinohradě činí zhruba 25.000 korun.
Na Znojemsku hořelo už v pátek, požár zasáhl čtyři hektary lesa a pole u Kyjovic. S hašením pomáhal i vrtulník. Na poli v pátek žádná škoda nevznikla. V mladém borovicovém lese ji odborníci stanoví až příští rok na jaře, kdy bude jasné, jakou škodu plameny napáchaly.