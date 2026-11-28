Bojová ukázka u Tvarožné na Brněnsku dnes připomene 221. výročí bitvy tří císařů. Letošní rekonstrukce bude bez postavy císaře Napoleona. Pořadatelům se po loňském odchodu amerického herce Marka Schneidera z role nepodařilo najít vhodného nástupce. Schneider postavu Napoleona ztvárňoval posledních 20 let. Vojenský střet u Slavkova, známý také jako bitva tří císařů, skončil 2. prosince 1805 drtivým vítězstvím francouzského císaře Napoleona I. nad spojenými armádami ruského cara Alexandra I. a císaře Svaté říše římské Františka I.
Vzpomínkové akce se účastní přibližně 1200 nadšenců v historických uniformách z celé Evropy, doprovodí je 60 koní a 15 děl. Hlavním tématem dnešní odpolední ukázky bude střetnutí na severním úseku bojiště – boj Lannesova 5. sboru a Muratova jezdectva proti Bagrationovu předvoji a Uvarovově kavalerii.
Zajímavostí letošního ročníku je, že po letech, kdy na poli převažovaly francouzské jednotky, bude tentokrát početnější rakousko-ruská koaliční armáda. Největší změnou je ale absence francouzského vojevůdce. Americký herec Schneider se s rolí rozloučil loni po dvou dekádách. "Není to tak jednoduché najít někoho, kdo by v té roli mohl být. Musí mít nějaké vystupování, musí umět francouzsky, musí umět jezdit na koni. Nechceme jen někoho nahodilého, kdo se obleče do uniformy, leckdy ještě špatné. Chceme osobnost, která se na to hodí," uvedl už dříve za organizátory Miroslav Jandora.
V bitva u Slavkova počátkem prosince 1805 porazila francouzská armáda spojené rakousko-ruské síly. Vojenští historikové vyzdvihují mistrně zvolenou taktiku francouzských vojsk. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě. Organizátoři připomínají, že akce není oslavou války, ale příležitostí k mezinárodnímu setkávání a poznávání společné historie. Vzpomínkový program vyvrcholí v neděli tradičním pietním aktem u Mohyly míru.