U větrného mlýna v Kuželově turisté najdou opravené stavení s expozicí

Obytné a hospodářské stavení u větrného mlýna v Kuželově na Hodonínsku se po opravě znovu otevře návštěvníkům. Uvnitř najdou rozšířenou expozici horňáckého bydlení a hospodářství na přelomu 19. a 20. století. Turistická sezona v areálu mlýna začne ve středu, oznámila ČTK mluvčí Technického muzea Brno Taťána Krajčírovičová.
Muzeum na obnově stavení spolupracovalo s obcemi Javorník na Hodonínsku a Vrbovce na Slovensku, které také připravily před turistickou sezonou novinky. V Javorníku je to expozice zemědělských strojů a nástrojů, ve Vrbovcích muzeum mlynářství a řemesel.
Větrný mlýn v Kuželově z roku 1842 stojí na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat. Patří k typu holandských zděných mlýnů s otočnou střechou. Fungoval do roku 1946 hlavně pro rolníky z Kuželova, Hrubé a Malé Vrbky. Mlynáři si jako pomocný zdroj obživy často zřizovali malá hospodářství. I v Kuželově tak vzniklo ještě před první světovou válkou obytné a hospodářské stavení.
"Objekt větrného mlýna v Kuželově s přilehlými budovami zahrnujícími stodolu a obytné a hospodářské stavení získalo do správy Technické muzeum v Brně v roce 1973. Poté muzeum zahájilo jeho obnovu a o čtyři roky později jej zpřístupnilo veřejnosti," uvedl náměstek ředitele muzea Josef Večeřa.
V posledních letech muzeum postupně celý areál opravilo. Za rekonstrukci větrného mlýna získalo v roce 2019 první místo v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v kategorii velkých staveb. Od roku 2022 funguje ve stodole návštěvnické centrum. Před rokem začala obnova venkovského stavení v areálu mlýna, která si vyžádala investici 13,4 milionu korun.
Stavbaři pracovali na statickém zajištění a zpevnění budovy, která dostala také nový krov a fasádu. Přistavěli skladovací prostor se schodištěm na půdu. Vznikl též krytý přístřešek pro návštěvníky čekající na prohlídku.