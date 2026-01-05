1 Jen po půlce D1 i D2
Jedna z největších dopravních komplikací začíná už zkraje roku. V pondělí silničáři uzavřeli polovinu D1 i D2, provoz umožní ve dvou zúžených pruzích v každém směru jen v pásech vedoucích na Prahu a Bratislavu. Omezení v této podobě potrvá celý rok. Minimálně do doby, než si šoféři na novinky zvyknou, lze očekávat přinejmenším kolony.
2 Volební přetahovaná
Druhé volební období v čele Brna završí na podzim primátorka Markéta Vaňková (ODS). Zda půjde do druhé obhajoby, není jasné. Otazník visí i nad ANO coby jejím dosavadním spojencem. Po nedávném vyloučení desítky rebelů totiž zmizely z hnutí jeho nejvýznamnější brněnské tváře. Na podzim uplyne mandát také trojici senátorů z kraje – Tomáši Třetinovi (TOP 09) na Znojemsku, Karlu Zitterbartovi (STAN) na Vyškovsku a Petru Papouškovi (nez.) v Brně.
3 Letadlem na obří uzel
Brněnské letiště od poloviny roku získá přímé spojení do jednoho z největších leteckých uzlů světa. Vedení města a hejtmanství pracují na zajištění pravidelné linky do německého Frankfurtu nad Mohanem, odkud se dá pokračovat do míst na celé planetě. Létat se má čtyřikrát týdně, aktuálně se hledá dopravce, jenž bude linku provozovat po dobu tří let.
4 Otevření nové arény
Více než pětimiliardová T-Mobile Arena na brněnském výstavišti otevře na podzim své brány. Jednu z největších investic v historii města dokončí dělníci po zhruba třech letech stavebních prací. Multifunkční hala se stane primárně domovským stánkem hokejové Komety, není však jisté, zda se do ní modrobílá ekipa přestěhuje z Ronda v rozjeté sezoně. První velkou akcí v nové aréně má být v listopadu evropský šampionát v házené žen, zato volejbalistky musejí v srpnu vzít za vděk nedalekým pavilonem P, protože hala ještě nebude v tu dobu hotová.
12. května 2025
5 Blahořečení knězů
Účast mnoha tisíců věřících nejen z jižní Moravy, ale z celého Česka se očekává na slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Událost se uskuteční pravděpodobně na jaře v Brně, podle zdejšího biskupa Pavla Konzbula půjde rozsahem i významem o mimořádnou akci pro českou církev. Duchovní byli popraveni komunisty na základě vykonstruovaného procesu na počátku 50. let. Dekret o jejich blahořečení podepsal loni v říjnu papež Lev XIV.
6 Očekávání první ligy
Brněnské fotbalové války se dosud vedou na druholigovém poli, kluby Zbrojovka a Artis však mají mnohem větší ambice, které chtějí naplno „odpálit“ v nejvyšší soutěži. První jmenovaný do ní má coby suverénní lídr podzimní části jistě nakročeno a o jeho postupu takřka nikdo nepochybuje. Artis je zatím v tabulce třetí, takže cesta mezi elitu pro něj nejspíš povede přes baráž proti některému z prvoligistů. Obě brněnská mužstva hodlají v přestupovém období zbrojit a nebojí se při tom usilovat ani o hvězdná jména.
7 Pomoc vážně zraněným
Zkušební provoz pravděpodobně od září odstartuje fungování nově vybudovaného Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku za 784 milionů korun. Teprve třetí zařízení svého druhu v Česku pomůže pacientům po těžkých úrazech nebo cévních mozkových příhodách, jeho kapacita bude 160 lůžek. Rovněž ve druhé polovině roku počítá hejtmanství se znovuotevřením S-centra v Hodoníně. Kompletní obnova domova seniorů poničeného tornádem si vyžádala půl miliardy.
8 Olympijští vyslanci
Na únorových zimních hrách pod olympijskými kruhy v italských městech Milán a Cortina d'Ampezzo najde své zástupce díky několika sportovcům i jižní Morava. Z Komety je blízko účasti její kapitán Jakub Flek, dobrou formou si o nominaci říká Libor Zábranský mladší. Ze zámořské NHL na olympiádu míří exbrněnští hráči Martin Nečas, Jakub Dostál a Karel Vejmelka. V Itálii se objeví rovněž krasobruslařští sourozenci z Brna Filip a Natálie Taschlerovi.
9 Konečně nová porodnice
Největším zařízením svého druhu v Česku se stane nová porodnice v bohunickém areálu Fakultní nemocnice Brno. Do tříleté stavby za více než tři miliardy se špitál pustí na začátku roku. Péče o matky i novorozence se díky moderní budově centralizuje, dosud mohou rodičky využít jak stávající prostory v Bohunicích, tak zastaralé zařízení na Obilním trhu. Kromě porodů se na nové klinice zaměří i na gynekologii, onkogynekologii či reprodukční medicínu. Už letos dělníci dokončí nové sídlo Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie.
10 Kontroverzní setkání
Vůbec poprvé se sjezd sudetských Němců uskuteční v Česku. Jeho dějištěm se od 22. do 25. května stane jihomoravská metropole, kde se bude termínově překrývat s festivalem Meeting Brno. Právě jeho organizátoři zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení pozvali. Kvůli sjezdu se dají očekávat protesty a kritické hlasy některých politiků – s těmi z SPD v čele. Ti se ostatně ozvali hned po oznámení konání akce v Brně.
11 Americká popstar
Termín 15. října si musí v kalendáři výrazně zakroužkovat milovníci pop-music. Svou show totiž fanouškům v brněnské Starez Aréně Vodova předvede americká zpěvačka Anastacia, která letos bude největší světovou hvězdou, jež se na jihu Moravy ukáže hudebním nadšencům. Vstupenky se prodávají v cenovém rozmezí od 1 800 do 2 500 korun. Brněnská zastávka zpěvaččina turné následuje po Varšavě, další den vystoupí v Berlíně.
28. února 2025
Co ještě letos čekat