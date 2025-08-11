S pětičlennou rodinou spadl domácí výtah do sklepa, záchrana byla obtížná

Autor: jip
  15:52aktualizováno  15:52
Čtyři vážná zranění, z toho jedno těžké, si vyžádal nedělní pád stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasknutí nosného ocelového lana. Výtahem sjíždělo do sklepa celkem pět lidí, podle zjištění iDNES.cz šlo o rodinné příslušníky.
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...

Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025) | foto: HZS Jihomoravského kraje

Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v...
5 fotografií

Dlouhodobě používaný stavební výtah s pěti lidmi na plošině spadl do sklepa z přibližně třímetrové výšky. Dva zranění dokázali podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky vylézt po žebříku sami, tři zraněné museli hasiči dostat nahoru za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po jejich stabilizaci je vyvezli v umělohmotných vanách.

Případ vyšetřuje policie. Podle dosavadních zjištění výtah zajišťoval přístup do sklepa rodinného domu namísto schodiště, rodina zařízení uvnitř budovy používala soukromě.

Seniorce se zaklínila noha v páternosteru, zůstala viset hlavou dolů

„V péči jsme měli celkem pět osob. Jedna zraněna nebyla a ponechali jsme ji na místě. Jednu osobu jsme s těžkým zraněním transportovali letecky na urgentní příjem do brněnské Fakultní nemocnice Bohunice, dvě osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali do Bohunic a do Břeclavi a jednu s lehkým zraněním také do Břeclavi,“ řekl Lukáš Dvořáček, mluvčí jihomoravských záchranářů. Těžké zranění popsal jako úraz trupu.

Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
Hasiči zasahovali u pádu stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. (10. srpna 2025)
5 fotografií

Mikoška označil zásah jako náročný. „Na pomoc jsme poslali hasiče-lezce. Zásah byl náročný jak fyzicky, tak i prostor byl náročný na záchranu osob,“ uvedl.

O tom, zda byla plošina pěti lidmi přetížena, nechtěl policejní mluvčí Pavel Šváb spekulovat. „Okolnosti zjišťujeme,“ sdělil. Policie momentálně považuje za pravděpodobnou příčinu pádu výtahu prasklé ocelové lano.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  20:34

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  18:41

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

V centru Plzně začne v pátek devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími

Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...

11. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Válka rodí zlo a bolest. Ale také umění. Výstava přibližuje realit ukrajinské války skrze konkrétní artefakty

Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...

11. srpna 2025  18:07

Alžbětiny lázně v Karlových Varech otevřou bazén po rekonstrukci počátkem září

V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...

11. srpna 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku, kde policie zastřelila lva

Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

11. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

11. srpna 2025  16:57

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Na pořádek a bezpečnost budou při Barum rallye dohlížet tři stovky policistů

Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...

11. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.