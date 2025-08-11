Dlouhodobě používaný stavební výtah s pěti lidmi na plošině spadl do sklepa z přibližně třímetrové výšky. Dva zranění dokázali podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky vylézt po žebříku sami, tři zraněné museli hasiči dostat nahoru za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po jejich stabilizaci je vyvezli v umělohmotných vanách.
Případ vyšetřuje policie. Podle dosavadních zjištění výtah zajišťoval přístup do sklepa rodinného domu namísto schodiště, rodina zařízení uvnitř budovy používala soukromě.
„V péči jsme měli celkem pět osob. Jedna zraněna nebyla a ponechali jsme ji na místě. Jednu osobu jsme s těžkým zraněním transportovali letecky na urgentní příjem do brněnské Fakultní nemocnice Bohunice, dvě osoby se středně těžkým zraněním jsme transportovali do Bohunic a do Břeclavi a jednu s lehkým zraněním také do Břeclavi,“ řekl Lukáš Dvořáček, mluvčí jihomoravských záchranářů. Těžké zranění popsal jako úraz trupu.
Mikoška označil zásah jako náročný. „Na pomoc jsme poslali hasiče-lezce. Zásah byl náročný jak fyzicky, tak i prostor byl náročný na záchranu osob,“ uvedl.
O tom, zda byla plošina pěti lidmi přetížena, nechtěl policejní mluvčí Pavel Šváb spekulovat. „Okolnosti zjišťujeme,“ sdělil. Policie momentálně považuje za pravděpodobnou příčinu pádu výtahu prasklé ocelové lano.