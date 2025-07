Ryby v Dyji nešlo zachránit. Sinice „krmíme“ fosforem a dusíkem, říká odborník

V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na začátku minulého týdne uhynulo asi 30 tun ryb, událost vyšetřují i břeclavští kriminalisté. Ryby uhynuly minulý týden v noci na pondělí, koncentrace kyslíku ve vodě rychle klesala už od nedělního rána.

Povodí Moravy se pokoušelo okysličení vody zlepšit zvýšením odtoku z nádrže Nové Mlýny, ale úhynu ryb to nezabránilo.

„V noci se sinice v teplé vodě rychle rozkládají a ty živé zase k dýchání spotřebovávají kyslík, který ve vodě zůstal. Situace budou bohužel stále častější, a nejen na řece Dyji. V podmínkách klimatické změny jsou možná řešení, nejsou ale snadná a hlavně nejsou řešitelná v krátké době. Na otázku, zda by šlo ryby zachránit, musím za sebe odpovědět, že nikoliv. Způsob odtoku z vodního díla Nové Mlýny, tedy zda vypouštět vodu pod segmenty nebo malou vodní elektrárnou, je v takových podmínkách marginální problém,“ uvedl Kopp.

Zástupci Povodí Moravy, Moravského rybářského svazu a města Břeclav na společné schůzce 3. července projednávali možnosti vedoucí k minimalizaci rizika opakování úhynů ryb. Možností vedoucích k okamžitému zlepšení situace podle generálního ředitele Povodí Moravy Davida Fíny mnoho není.

„Na společném jednání jsme se shodli na celkem třech opatřeních. Prvním je rozšíření nepřetržitého sledování vývoje množství kyslíku, a to jak v samotné nádrži, tak také v řece pod ní. Spolehlivé údaje z těchto měření jsou zásadní pro druhý krok, kterým je aktualizace metodických postupů Povodí Moravy i Moravského rybářského svazu. Tyto postupy máme zpracovány od situace z roku 2022, nicméně je vhodné je nechat posoudit odborníky a lépe je vzájemně provázat a koordinovat,“ přiblížil Fína.

Třetím opatřením je realizace pilotního projektu provzdušňování ve vybraných částech zdrže jezu Bulhary a řeky Dyje pod nádrží pomocí aerátorů.

Tato opatření podle vodohospodářů mohou snížit riziko opakování úhynů ryb, ale nikoli jim zabránit.

„Bojujeme s protivníkem (sinice), který tady je už cca 2,5 miliardy let. Je to bakterie perfektně adaptovaná na život nejen ve vodním prostředí a my ji krmíme fosforem a dusíkem, jak jen to jde. Pokud s tím nepřestaneme, nečekejme zlepšení podmínek pro život ryb. Úhyny se budou opakovat,“ poznamenal Kopp.