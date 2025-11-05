Impulzem pro novou čtvrť bude Václavské náměstí Brna, vznikat začne příští rok

Oldřich Haluza
  5:12
Dvě čerpací stanice stály mnoho let naproti sobě v Opuštěné ulici poblíž autobusového nádraží Zvonařka a Galerie Vaňkovka v Brně. Obě už mají zpečetěný osud. Musejí ustoupit chystané nové ulici nazvané Bulvár, která se v nové čtvrti Trnitá stane stěžejní propojkou mezi budoucím hlavním vlakovým nádražím u řeky Svratky a historickým centrem města.

Aktuální situace benzinek je však odlišná. Zatímco ta na jihu prozatím normálně funguje a slouží řidičům, její protějšek už připomíná jen suť, která zbyla po zbourání demoliční četou v minulých dnech. Kromě odklizení zbylých kusů musejí dělníci ještě odstranit už vyčištěné nádrže na úschovu pohonných hmot umístěné pod zemí. Veškeré práce za necelé dva miliony korun dodělají do konce listopadu.

Čerstvě zdemolovaná stanice musela jít k zemi už teď kvůli stavbě první – severní – části Bulváru mezi Uhelnou a Opuštěnou. Magistrát aktuálně hledá stavební firmu, která úsek za předpokládaných 192 milionů bez daně vybuduje. „Radní by o výběru zhotovitele mohli rozhodnout do konce letoška. Práce můžou začít v první polovině příštího roku,“ informuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Hotovo má být následně za 16 měsíců.

Zdemolovaná čerpací stanice musí ustoupit chystané stavbě severní části Bulváru. Město se do ní plánuje pustit v první polovině příštího roku. (přelom října a listopadu 2025)
Čerpací stanici na severní straně Opuštěné ulice v Brně už připomíná jen suť, která zbyla po zbourání demoliční četou v minulých dnech. (přelom října a listopadu 2025)
Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký bulvár, spojující nádraží s historickým centrem města.
Trasa vedení nového bulváru, který propojí střed města a nové nádraží.
19 fotografií

V trase nové ulice už došlo k odstranění náletových dřevin a vzrostlých stromů. Do kácení na zpustlé zelené ploše se město nemohlo dlouho pustit, protože proti se v povolovacím procesu postavil spolek Děti Země. Domníval se, že by tam mohly žít cenné druhy živočichů, což odborníci nepotvrdili.

Žaloby i kvůli Bulváru. Děti Země stupňují tažení proti stavbě nového nádraží v Brně

Po letech příprav je i díky tomu započetí prací na Bulváru otázkou měsíců. „Zahájení bude významným signálem, že výstavba nové čtvrti Trnitá nabírá rychlé tempo. Bulvár se stane centrální městskou třídou, takovým ‚Václavským náměstím Brna‘. Jeho výstavbu bereme za klíčový impulz pro rozvoj celé lokality,“ míní architekt a vedoucí střediska projektové přípravy Brněnských komunikací Michal Sedláček. Právě jeho tým má na starosti přípravu nádraží i této čtvrti.

Nová ulice se stane skutečným bulvárem. Na silnici vzniknou v každém směru dva pruhy, vedle nich oddělené cyklostezky a široké chodníky. Uprostřed povede v pásu zeleně tramvajová trať, ulici mají lemovat aleje stromů. Přízemí nových budov nabídne partery neboli prostory pro služby, obchody nebo třeba kavárny, což přispěje k živé atmosféře městské třídy.

28. února 2025

Jižní část Bulváru mezi Opuštěnou ulicí a budoucím přednádražním prostorem je momentálně ve fázi zpracování projektové dokumentace. Po jejím dokončení město požádá o povolení k výstavbě, do níž se nepustí dřív než za několik let. I proto teprve pracuje na majetkoprávním vypořádání stále stojící čerpací stanice, která tak může zatím fungovat dál. Termín její demolice ještě není určený.

Naopak jasno je o tom, kdy půjde k zemi bývalý areál ČSAD sloužící donedávna jako servisní zázemí pro autobusy vedle dolního nádraží. Městská firma Brněnské komunikace ho loni získala směnou od firmy EP Real Estate miliardáře Daniela Křetínského za své lukrativní pozemky v lokalitě. Demolice začne v prvním čtvrtletí příštího roku.

Velké developerské plány v okolí nádraží

V nové čtvrti Trnitá má žít zhruba 15 tisíc obyvatel a pracovat až 20 tisíc lidí. Z pohledu developerů skýtá velký potenciál, většinu budov je nutné teprve postavit.

Přímo okolo severní části Bulváru vyroste jeden ze tří smíšených bloků projektu Trio pod taktovkou firmy J&T Real Estate a také bytový záměr Trnitá 2 od MS-Invest. „Oba jsou v pokročilejší fázi přípravy a měly by vzniknout v nejbližších letech,“ upřesňuje Sedláček s tím, že totéž platí o bytové rezidenci Na Promenádě v režii firmy C&S Developia, která ji postaví v Železniční ulici na opačné straně za budoucím nádražím.

Zelený bulvár oživí Jižní čtvrť v Brně, chystá se tam stavba prvních bytů

Vlastní projekty v těsném sousedství stanice chystají rovněž dva významní investoři – CTP a již zmiňovaný EP Real Estate. Oba je chystají v přednádražním prostoru. „Z hlediska funkčního zaměření se v našem případě jedná o bytovou výstavbu. Zahájení prací bude navázáno na vyřešení protipovodňové situace,“ nastiňuje za EP Real Estate Daniel Častvaj.

Do vybudování ochrany proti velké vodě na Svratce, nezbytné pro stavbu vlakové stanice a rozvoj nové čtvrti, se chce město pustit v příštím roce. Práce mají být hotové do konce roku 2028.

Jak se dostat na nádraží? Budoucí brněnskou stanici obslouží třináct linek

Ve stejné době plánuje CTP započít výstavbu budov s byty, kancelářemi a komerčními prostory pro obchody, restaurace či služby. A stejný rok má zakroužkovaný také Správa železnic, a to kvůli zásadnímu milníku pro novou hlavní brněnskou stanici za desítky miliard. „V roce 2028 nadále předpokládáme zahájení stavebních prací, dokončení v roce 2035,“ oznamuje klíčové termíny mluvčí železničářů Dušan Gavenda.

