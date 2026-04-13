Ulice Tálské, park Pechy. V Brně chtějí pojmenovat místa po tvářích Provázku

Autor: rkr
  14:52
Kulturní osobnosti, které ve druhé půlce 20. století zanechaly v Brně výraznou stopu, se mohou posmrtně dočkat významné pocty. Projednává se návrh, aby byly nové ulice a veřejná prostranství, která vzniknou na území Bosonoh, pojmenovány po hvězdách Divadla na provázku.
Nově vzniklé ulice a prostranství v brněnských Bosonohách by se mohly jmenovat po osobnostech Divadla na provázku.

Herec Jiří Pecha patřil k zakládajícím členům Divadla Husa na provázku.
Legendárními herci představení Commedia dell’arte se stali roku 1974 Bolek...
Divadlo na provázku, dnes fungující pod názvem Husa na Provázku, bylo brněnským fenoménem. Sehrálo klíčovou roli v období normalizace, kdy se stalo symbolem svobodného myšlení a umělecké odvahy. Prošli jím takoví herci jako Bolek Polívka, Miroslav Donutil či Eliška Balzerová a Jana Švandová.

Mnoho z předních osobností tohoto divadla však už není naživu. Nyní by je mohly připomenout názvy ulic a dalších míst v brněnské městské části Bosonohy, kde se staví obytné komplexy Nové Bosonohy a Slunečná. Právě jeden z developerů s tímto návrhem přišel.

„Pojmenování ulic po osobnostech Divadla na provázku vnímáme jako důstojný způsob, jak vtisknout nově vznikající čtvrti silnou identitu a zároveň připomenout významnou kapitolu kulturních dějin Brna,“ říká Ivo Hložánek, jednatel společnosti Nové Bosonohy.

„Dnešní generace možná těžko pochopí, proč publikum explodovalo smíchy, když Franta Kocourek v Comedii dell´arte přímo na pódiu modeloval kolibříka ze ‚železné opony‘, ale právě proto je třeba si tehdejší Provázek a jeho odkaz na poli kultury i svobody projevu připomínat,“ doplňuje Hložánek.

V plánu je i bulvár s tramvají

Mezi navrženými jmény se objevují režiséři, herci či hudebníci, kteří jsou spjatí s nejslavnější érou divadla. Patří k nim Bořivoj Srba, Peter Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil, Jiří Pecha, Alena Ambrová, Eva Tálská, Dušan Ždímal, Josef „Jeff“ Kratochvíl nebo Jiří Bulis.

Ve hře je například ulice Aleny Ambrové nebo park pojmenovaný po Jiřím Pechovi. V návrhu zaznívají i jména režisérů Vladimíra Síse a Věry Chytilové, kteří jako první uvedli Provázek před kameru a seznámili s jeho tvůrci širší publikum.

O návrhu budou na čtvrtečním zasedání diskutovat zastupitelé městské části. „Do debaty chci zapojit také veřejnost ve formě ankety. Na základě všech podnětů následně schválíme finální návrh na červnovém zastupitelstvu,“ nastiňuje bosonožský starosta Martin Černý (Pro Lepší Bosonohy).

Pokud v Bosonohách budou pro, posoudí návrh Pracovní skupina pro názvosloví města Brna. „Záměr osobně považuji za velmi vhodný a předpokládám, že jej pozitivně přijme jak naše pracovní skupina, tak i následně brněnská rada a zastupitelstvo,“ avizuje předseda skupiny Libor Blažek.

Iniciativu logicky vítá i vedení Divadla Husa na provázku. „Tím spíš, že tento zájem dva roky před výročím 60 let existence našeho divadla dokládá jedinečné postavení a význam, který má brněnský Provázek pro českou kulturu dodnes. Vedle zakladatelských osobností se tak přímo nabízí poctít i jeho novější herecké legendy, jako je Ivana Hloužková, které se trvale zapsaly do paměti nejširšího publika,“ sděluje umělecký šéf divadla Martin Sládeček.

Komplexy Nové Bosonohy u ulice Skalní a Slunečná nad ulicí Jihlavská nabídnou v příštích letech stovky nových bytů. V plánech Brna je také výstavba nového bulváru s tramvajovou tratí, který propojí Bosonohy s Lískovcem.

