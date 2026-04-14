Ulice v lokalitě Staré bytovky v Blansku budou jednosměrné

Provoz v ulicích v lokalitě Staré bytovky v Blansku bude jednosměrný. Cílem je klidnější a bezpečnější doprava v okolí bytových domů. Pracovníci Technických služeb tam po Velikonocích začali osazovat svislé dopravní značení, zatím ale zůstává zakryto. Od příštího týdne se začne pracovat na vodorovném dopravním značení. Blansko o tom informovalo na svém webu.
Změny se budou týkat ulic nebo částí ulic Lipová, Hybešova, Žižkova, Havlíčkova, Stařeckého, Wolkerova, Chelčického a Leoše Janáčka. Některé vozy tam nyní podle města parkují v rozporu s předpisy. Jednosměrky mají pomoci upravit parkování tak, aby byl zajištěný dostatečně široký jízdní pás.
"Dopravní situace v této hustě obydlené části Blanska je nepřehledná, kvůli zaparkovaným automobilům zde nezůstává dostatečně široký prostor pro obousměrný průjezd vozidel. V důsledku toho v této lokalitě dochází k problematickým situacím jak mezi řidiči, tak při pohybu chodců. Úpravy navržené dopravními experty mají zlepšit a zklidnit dopravu a zajistit jak bezpečný průjezd automobilů, tak bezpečnější pohyb chodců,“ uvedl starosta Jiří Crha (ODS).
Technické služby ve středu zahájí práce na vodorovném dopravním značení. Řidiči budou moci k dočasnému odstavení vozidla využít kromě okolních ulic také prostranství někdejšího fotbalového hřiště u ulice Čapkova s nájezdem kolem garáží z ulice Údolní.
"Vodorovné značení máme rozděleno do několika etap. Nepočítáme s plošným uzavřením zjednosměrňované oblasti. V daných termínech bude v konkrétním úseku jednotlivých ulic platit zákaz zastavení, dopředu na něj bude vždy s týdenním předstihem upozorňovat přenosné dopravní značení," uvedl jednatel Technických služeb Blansko Radek Snopek. Vodorovné dopravní značení udělají pracovníci technických služeb vždy v jednom dni.
Projekt na zavedení jednosměrného provozu v ulicích ve Starých bytovkách město představilo předloni na jaře na veřejném projednání s občany.