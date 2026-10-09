Úloha Senátu se s nynější vládou zdvojnásobuje, řekl předseda lidovců Grolich

Úlohou Senátu je zastavovat nebo upravovat některé návrhy a tato jeho úloha se s nynější vládou ještě zdvojnásobuje. Novinářům to dnes řekl předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich poté, co v domovských Velaticích na Brněnsku odevzdal svůj hlas v komunálních a senátních volbách. Grolich sám kandiduje ve vyškovském senátním obvodu. Za skvělou známku úspěchu v komunálních volbách by považoval, kdyby se jim podařilo získat primátora v Brně.
Současně Grolich ocenil postup prezidenta Petra Pavla, který se dnes vrátil ze zahraniční dovolené a v Černoučku na Litoměřicku se zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Za původně ohlášenou neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků.
Grolichovými protikandidáty v boji o senátní křeslo v obvodu č. 57 jsou vrchní sestra Masarykova onkologického ústavu v Brně Petra Absolonová za ANO a starosta obce Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr za Přísahu.
"Já si myslím, že je velice důležité zastavovat některé nápady, které tato vláda má, to je právě možné v Senátu. Buď je zastavovat, nebo upravovat. S touto vládou se úloha Senátu ještě zdvojnásobuje," řekl Grolich. Odkázal na slova premiéra Andreje Babiše (ANO). "Řekl na jejich kongresu, že chce ovládnout Senát. Ne vyhrát senátní volby, ale ovládnout Senát, právě proto, aby veškeré návrhy mohly bezproblémově procházet oběma komorami," poznamenal Grolich. Doplnil, že by to sice teoreticky vyjít mohlo, ale domnívá se, že prakticky není šance, aby se tak stalo.
Lidovecký předseda zároveň zdůraznil i důležitost komunálních voleb. Řekl, že lidé by ke komunálním volbám měli přijít, protože se jich rozhodování v obcích bezprostředně týká. "V komunálních volbách chceme potvrdit to, že jsme nejsilnější komunální strana, chtěli bychom zase nejvíce zastupitelů. Myslím, že teď je velká šance získat primátora v Brně, to by byla skvělá známka našeho úspěchu," řekl Grolich.
To, že se prezident nakonec na volby do ČR vrátil, je podle Grolicha správné. "Myslím, že to udělal dobře, že uznal chybu, že určitě nebylo pro něho jednoduché se na ty volby vrátit, ale myslím si, že je to dobrý symbol," doplnil Grolich.
Volební místnosti se v Česku otevřely dnes ve 14:00, svůj hlas mohou voliči odevzdávat až do 22:00. Možnost volit mají lidé i v sobotu od 8:00 do 14:00. Ve volbách vybírají své zastupitele, v jedné třetině obvodů také senátory.