Umělci na zámku v Mikulově vytvořili při sympoziu Dílna desítky děl

Několik desítek obrazů a instalací vytvořili umělci na 33. ročníku výtvarného sympozia Dílna v Mikulově na Břeclavsku. Skupina výtvarníků strávila na mikulovském zámku měsíc, letošní ročník se nesl v duchu hledání podstaty, jednoduchosti a významu současného umění. Kurátorská dvojice Milan Mikuláštík a Jana Písaříková společně s ostatními účastnicemi a účastníky dnes svou tvorbu představili veřejnosti. Snahou umělců bylo představit reduktivní umění jako barvité a zábavné, řekl ČTK Mikuláštík.
Sympozium neslo podtitul Ockhamova břitva, který odkazuje k principu logické úspornosti. Jedná se o metaforické označení principu, který je dodnes využíván při formulaci vědeckých teorií za účelem jejich zjednodušení a 'vyčištění' od argumentačního balastu. Součástí teorie má být pouze to, co je absolutně nezbytné a podobně lze tuto metaforu využít při kritickém pohledu na umělecké dílo, uvedl Mikuláštík.
Mezi pozvanými umělci byli podle Mikuláštíka především jeho přátelé a známí, kteří se reduktivnímu umění věnují. Měsíc na zámku tvořil třeba Václav Krůček, který použil k vytvoření kolekce kreseb zachycujících kontrolovanou náhodu pyrotechnické granule. "Ty propálí a zadýmí ten formát, který se pak vyplachuje a zůstává tady to reziduum ohně a dýmu. Mám rád dynamickou stopu a něco, co je živé," řekl ČTK Krůček. K tématu náhody se vrátil po mnoha letech. Díla kvůli zvolené technice vznikala částečně mimo zámek.
Pro tvorbu umělkyně Jany Bernartové je příznačné využití modré barvy. Zabývá se její proměnlivostí v analogovém i digitálním prostředí a zkoumá její materialitu spojenou s pigmentem ultramarínu. "Ten pigment je zajímavý i tím, že on vypadá, jako by zářil. Tady vidíme sérii prosvětlených displejů, kde jsou vrstvené ultramarínové kresby a kde tak řeším i to téma, co svítí a co nesvítí. Z fyziky si pamatujeme, že barva je vlastnost světa a ta série graduje od nějakých nejtmavších až po úplně minimalistickou bílou verzi, která se skoro ztrácí," poznamenala Bernartová.
Dalšími pozvanými umělci byli třeba i Jan Nálevka, Alžběta Říhová, Daniel Vlček, Cyril Jakubička nebo Petr Dub. Čestným hostem letošního ročníku byl Jiří Valoch. Mezi díly jsou také monochromatické obrazy či řada instalací. Někteří se uchýlili třeba k vytvoření instalací z polystyrenu. Díla, která umělci v Mikulově vytvoří, se stávají součástí městské sbírky současného výtvarného umění. Lidé je uvidí na výstavě od 9. srpna do 29. listopadu.