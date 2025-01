Umělci vyhráli boj o zanedbané zkušebny a ateliéry. Brno jim je opraví

Na zanedbání norem přišli stavební úředníci společně s hasiči loni v únoru. Tehdy nařídili bezodkladné vyklízení budov. Nájemci dostali strach, že už se sem nikdy nevrátí, protože město nechá objekty zbourat, jak dlouhodobě plánuje. Ostatně i územní plán počítá v tomto místě s parkem.

Nakonec ale město otočilo a v nejbližších týdnech se pustí do oprav tří z pěti „likusáků“, jak se rovněž více než 80 let starým stavením říká. „Oprava by měla proběhnout v nezbytném rozsahu, aby byly splněny požadavky na bezpečnost a další předpisy. Začít by se mělo prvního února,“ uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, jehož instituce dostala domky na starost.

Jak doplnil, Brno loni na konci roku podepsalo s pěti nájemci dodatky ke smlouvám, kterými se výpověď zrušila výměnou za to, že nyní prostory vyklidí, aby mohli dělníci během šesti měsíců tři z pěti budov opravit. Odhadované náklady jsou tři miliony korun. Zbylé dva objekty půjdou k zemi tak jako tak. „Termín demolice zatím není jasný. Povolování se zadrhlo na stavebním úřadu, který si vyžádal ještě další dokumenty,“ řekl Dušek.

V areálu na Kraví hoře ale není jen tato pětice stavení v majetku města. Více jich má ve správě brněnské Vysoké učení technické (VUT). I u nich byla loni na jaře kontrola. Ta vyšla mnohem pozitivněji a na žádné porušení inspekce nenarazila. „Z pohledu technického nebyly v době kontroly na místě zjištěny žádné závady nebo pochybení,“ sdělil mluvčí VUT Petr Kubíček.

Na stavební úřad následně škola doložila i takzvaný pasport, neboli zjednodušenou dokumentace jednotlivých staveb. „Následně loni v září získalo VUT k pasportu a aktuální dokumentaci požárněbezpečnostního řešení souhlasné koordinované stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje jak na úseku požární ochrany, tak na úseku ochrany obyvatelstva,“ doplnil Kubíček s tím, že nyní VUT jen čeká na finální potvrzení ze strany stavebního úřadu.