Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná

Až 3 tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí.
„Limity v toku ve Vranově nad Dyjí se už dostaly do normy, koncentrace amoniaku klesá, řeka se postupně pročišťuje. To je dobrá zpráva, je vidět, že z Junáckého potoka už další znečištění do Dyje nepřitéká,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Nebezpečný amoniak, tedy čpavek, který kejda obsahuje, tak z vody postupně vyprchává.
Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit.
Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a je v ní asi 2,5 milionu metrů krychlových vody.
„Situace se nemění. Monitorujeme, odebíráme vzorky, okamžitě je vyhodnocujeme, zatím jsme nezaznamenali žádný problém,“ řekla mluvčí Vodárenské akciové společnosti (VAS) Iva Librová.
Povodí Moravy také na dvou místech znojemské vodárenské nádrže začalo odebírat vzorky z provizorních míst, jedno je podle Kučerové na vtoku do přehrady, druhé v jejím prostředku. Především druhé místo je velmi špatně přístupné, kdy pracovníci musí jít několik kilometrů po ledu k vysekanému otvoru. U hráze pak další vzorky odebírá vodárenská společnost.