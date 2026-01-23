Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí.
„Podle plánu a v souladu s nastavenými postupy jsme dočasně odstavili znojemskou úpravnu vody. Toto rozhodnutí bylo učiněno preventivně na základě vyhodnocení kvality vody ve vodní nádrži. Rádi bychom veřejnost jednoznačně uklidnili, že voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná. Kontaminovaná voda se do distribuční sítě v žádném případě dostat nemohla a nedostala. Právě řízený proces nás vedl k odstávce úpravny vody,“ uvedla Librová.
Vodárenská akciová společnost také v pátek na webu uvedla, že vzhledem k mimořádné situaci na Znojemsku, která vyžaduje maximální intenzitu vzorkování, nebudou laboratoře VAS ve Znojmě do odvolání přijímat vzorky ke vzorkování pro veřejnost.
|
Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná
Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit. Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a obsahuje zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.
Hráze, odkud vodárny odebírají vodu, dosáhlo znečištění podle Povodí Moravy o půlnoci, kdy nejvyšší koncentrace amoniaku, tedy čpavku, byla u dna.
„Povodí Moravy proto okamžitě navýšilo odtok z nádrže Znojmo až na maximální kapacitu spodních výpustí a malé vodní elektrárny. V průběhu noci také navýšilo odtok z vodní nádrže Vranov. Cílem je naředit a urychlit posun znečištění z vodárenské nádrže Znojmo tak, aby byl negativní dopad na vodárenský odběr co nejmenší,“ uvedla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.
|
Do Dyje unikly protrženou jímkou výkaly, čpavek z nich ohrožuje ryby
Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až tři tisíce metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi šest tisíc metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.