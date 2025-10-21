V Brně uniká plyn do kanalizace, hasiči evakuovali sousední domy

Robin Krutil, ČTK
  16:02aktualizováno  17:06
Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Specialisté na místě zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Postižená část ulice je uzavřena a policisté žádají, aby lidé dbali jejich aktuálních pokynů. Do zásahu se zapojily i dvě desítky strážníků.
Policisté kvůli úniku plynu uzavřeli Cacovickou ulici v Brně. (21. října 2025) | foto: Policie ČR

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se evakuace týká pětapadesáti lidí. „Je o ně postaráno, mají k dispozici stan i autobus,“ poznamenal.

Policisté s hasiči kvůli úniku plynu uzavřeli Cacovickou ulici v Brně. (21. října 2025)

Plynaři a vodaři společně hledají, kde přesně se uniklý plyn nachází. „Naši plynaři situaci na místě řeší,“ uvedl mluvčí společnosti GasNet Tomáš Pernis.

Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. Uzavřena je v úseku od Soběšické po Skryjovu.

Na místě zasahuje i přes 20 strážníků. „Hlídky městské policie se podílejí na odklonění dopravy, navedení chodců na náhradní trasy, ale také na evakuaci desítek osob z místních domů,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

„Skryjova je dočasně obousměrná, aby nenastal dopravní kolaps. Žádáme řidiče, aby se Cacovické ulici a nejbližšímu okolí vyhnuli, pokud je to možné. Všechny ostatní, aby plně respektovali pokyny hlídek,“ upřesnil Ghanem.

V Cacovické ulici unikal plyn už na konci srpna, tehdy bylo ze šesti domů evakuováno zhruba třicet lidí. Specialisté kvůli úniku rozkopali silnici, kde nejspíš k úniku došlo.

