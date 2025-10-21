V Brně uniká plyn do kanalizace, hasiči evakuovali sousední domy

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se evakuace týká pětapadesáti lidí. „Je o ně postaráno, mají k dispozici stan i autobus,“ poznamenal.
Plynaři a vodaři společně hledají, kde přesně se uniklý plyn nachází. „Naši plynaři situaci na místě řeší,“ uvedl mluvčí společnosti GasNet Tomáš Pernis.
Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. Uzavřena je v úseku od Soběšické po Skryjovu.
Na místě zasahuje i přes 20 strážníků. „Hlídky městské policie se podílejí na odklonění dopravy, navedení chodců na náhradní trasy, ale také na evakuaci desítek osob z místních domů,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
„Skryjova je dočasně obousměrná, aby nenastal dopravní kolaps. Žádáme řidiče, aby se Cacovické ulici a nejbližšímu okolí vyhnuli, pokud je to možné. Všechny ostatní, aby plně respektovali pokyny hlídek,“ upřesnil Ghanem.
V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí
V Cacovické ulici unikal plyn už na konci srpna, tehdy bylo ze šesti domů evakuováno zhruba třicet lidí. Specialisté kvůli úniku rozkopali silnici, kde nejspíš k úniku došlo.
