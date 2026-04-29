Unikátní brněnská čtvrť Kamenná kolonie slaví na Špilberku 101 let výstavou

Vývoj někdejší nouzové kolonie pro dělníky ve svébytnou uměleckou čtvrť navštěvovanou turisty mapuje výstava Od Skaly ke Kamence, kterou dnes Muzeum města Brna otevřelo na hradě Špilberk. Vznikla ke 101. výročí vzniku Kamenné kolonie, dnes unikátní urbanistické zástavby kousek od centra Brna. Výstava vznikala rok a půl, řekla dnes ČTK jedna z kurátorek výstavy Žaneta Ročková.
"Oslovili nás sousedé z Kamenné kolonie, kteří chtěli výstavu uspořádat k loňskému 100. výročí čtvrti. Náš výstavní plán na rok 2025 byl ale už plný, proto jsme ji zařadili až letos," uvedla Ročková. Autoři výstavy prošli při přípravě stovky fotografií. "Řadu snímků jsme měli i v našich sbírkách, významně ale přispěl například Archiv města Brna, Technické muzeum, Moravské zemské muzeum i Akademie věd ČR," uvedla Ročková.
Desítky fotografií jsou od dnešního odpoledne vystavené v gotickém sálu a klenotnici hradu Špilberk, kde Muzeum města Brna sídlí. Vstup do výstavních prostor je z malého nádvoří. Kromě fotografií mapujících vývoj unikátní čtvrti jsou na výstavě i předměty související s dělníky, kteří v roce 1925 kolonii založili a umělecká díla, která v komunitě umělců vznikala od 70. let minulého století.
Kamenná kolonie vznikla jako osada ve vytěženém pískovcovém lomu v prudkém svahu nad řekou Svratkou v roce 1925. Původně ji obývali chudí dělníci, čemuž odpovídaly malé domky postavené těsně vedle sebe. Podobné kolonie vznikaly i v dalších městech v Česku, Kamenná kolonie je ale jediná, která se zachovala dosud.
"Většina těchto nouzových kolonií po druhé světové válce zmizela, byly strženy, zrušeny a musely ustoupit městské zástavbě. Výhodou Kamenky bylo, že vznikla na takovém geologickém profilu a v takovém terénu, kde nebylo možné stavět velké silnice ani větší developerské projekty," poznamenala Ročková.
Od 70. let minulého století se do Kamenné kolonie stěhovali umělci a bohémové, po roce 1989 se čtvrť vyvinula ve svébytné komunitní sousedství. Výstava mapující proměnu čtvrti potrvá do února příštího roku.
V čtvrtek Muzeum města Brna představí nový audiovizuální program Poledne, které zachránilo Brno. V Kapli křížů připomene od 16:45 legendu, podle které město díky zvonění poledne už v 11:00 odolalo obléhání švédských vojsk v roce 1645. Výstava, která průběh celého obléhání mapuje, je na Špilberku k vidění do letošního 16. srpna.