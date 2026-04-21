Unikátní zákrok v Brně. Elektrody „odemkly dveře“ do nádorových buněk v páteři

Jako teprve třetí v Česku provedli minulý týden lékaři z Masarykova onkologického ústavu v Brně takzvanou elektrochemoterapii. Díky ní ulevili od bolesti mladému pacientovi s neoperovatelným nádorem páteře. Při zákroku použili speciální jehly, které fungovaly jako elektrody generující vysoké napětí.
Lékaři z intervenční radiologie Masarykova onkologického ústavu provedli unikátní zákrok u pacienta s neoperovatelným nádorem páteře. V rámci takzvané elektrochemoterapie použili speciální jehly, které fungovaly jako elektrody generující vysoké napětí. | foto: Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a...
Toto napětí způsobilo rozšíření buněčných pórů. Buňky v tomto elektrickém poli pak nasály nitrožilně aplikované chemoterapeutikum bleomycin, které by mělo nádorové buňky zničit.

„Představte si to jako metodu, která ‚odemkne dveře‘ do nádorových buněk, aby v nich lék mohl zabírat mnohem silněji. U metastáz v páteři je to nadějný způsob, jak ulevit od bolesti a zastavit růst nádoru tam, kde běžná léčba nestačí,“ popisuje primář Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Jan Křístek, který zákrok provedl.

Nejzákeřnější rakovina odolává léčivům, lepší péči lidem zajistí nové centrum v Brně

Zmíněné odemknutí buněk bylo podle něj nutné proto, že běžná chemoterapie do některých nádorů v kostech proniká jen těžko.

„Při elektrochemoterapii lékaři udělají dva kroky. Nejprve pacient dostane do žíly, případně přímo do nádoru, malou dávku chemoterapie. Následně pomocí speciálních jehel – elektrod zavedených k obratli se do nádoru vyšlou krátké elektrické výboje. Ty v obalu nádorových buněk na chvíli vytvoří mikroskopické dírky. Díky těmto dírkám vklouzne lék přímo dovnitř nádorové buňky. Jakmile výboje přestanou, dírky se zatáhnou a lék zůstane uvězněný uvnitř nádoru, kde ho zničí,“ odhaluje Křístek.

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Vše se děje v celkové narkóze, kdy lékaři zavádějí jehly velmi precizně, často pod kontrolou CT, aby se vyhnuli míše a nervům. Intervence trvá krátce a obvykle stačí jedno ošetření. Pacientovi poté zákrok přináší během několika týdnů rychlou úlevu od bolestí zad, které způsobují metastázy.

V Česku se jedná o velmi moderní metodu, která se teprve postupně zavádí do širší praxe. „Je to šetrnější vylepšená chemoterapie, která díky elektřině míří přímo do černého a pomáhá udržet páteř funkční a bez bolesti,“ podotýká Křístek.

V MOÚ je uvedený zákrok možné provádět díky vybudování nového špičkově vybaveného centra intervenční onkologie v rámci Oddělení radiologie.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Moc se houpala. Žďárskou lávku mají zkrotit speciální tlumiče, testují ji běžci

Minulý týden ve čtvrtek nezávislý posuzovatel testoval, zda je chvění po...

Už loni v květnu instaloval druhý nejsilnější autojeřáb v republice díly nové lávky ve Žďáře nad Sázavou. Testy pak ale ukázaly, že se stavba moc chvěje. Přemostění řeky Sázavy je tak i po roce stále...

Chyba v navigaci? Dvorecký most přes zákaz hned projelo auto, navíc v protisměru

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Černé BMW se navíc nezdráhalo jet v protisměru a přes plnou čáru. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé...

Festival United Islands of Prague 2026 láká na nové objevy, klubovou noc i debaty o AI

Festival United Islands v roce 2010

Multižánrový festival United Islands, který se uskuteční od 30. dubna do 2. května na pražském ostrově Štvanice, se letos rozhodl posílit svůj nehudební program, jeho centrem bude nová scéna s názvem...

Amulety plodnosti i zub dinosaura. Zámek ve Slezských Rudolticích otevře poslední sály

Zámek ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku a jeho kastelán Tomáš Zemba. (17....

Socha čínského bojovníka, zub dinosaura, egyptská pohřební soška, ale také amulety plodnosti. Poslední dva sály se lidem od května otevřou na zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most byly uzavřené kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B byly uzavřené kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uváděl na síti X dopravní podnik. Metro na lince B...

Starosta Prahy 11 říká otevřeně: Parkování na Jižním Městě? Řešení bude trvat roky

Praha 11 není jen panelové sídliště Jižní Město, ale to tvoří jeho největší...

Jižní Město je největší panelové sídliště nejen v Praze, ale v celém Česku. V následujících letech ho čekají například nové bytové výstavby, dopravní projekty a revitalizaci veřejných prostranství.

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Z parkoviště před areálem ho odvezlo osobní auto....

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Plzeňský kraj a ZČU zakládají ústav Nexus, má dostat lidi z regionu do světa

ilustrační snímek

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dnešním podpisem zakládací listiny založily ústav Nexus - mezinárodní mobility Plzeňského kraje. Má...

Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Hledaný 38letý vězeň

Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního...

