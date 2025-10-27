Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

V říjnu nechal brněnský dopravní podnik i druhou z tramvají sešrotovat, uvedl na webu www.bmhd.cz Jiří Černý, který pracuje v dopravním podniku na technickém provozu tramvají.
V 90. letech dopravní podniky zkoušely různými cestami modernizovat tramvaje T3 a podnik ČKD se snažil o výrobu a vývoj nových vozidel. Jedním z výsledků byly i tyto tramvaje s modernější karoserií i elektrickou výzbrojí, avšak stále vycházející z tramvají T3.
Poté, co dva vozy Samara neodebrala, byl jeden z nich zapůjčen na výstavu do Moskvy v roce 1999, zúčastnil se dalších akcí a v roce 2000 se vrátil do Prahy. Nástupnická firma po zkrachovalé společnosti ČKD Dopravní systémy pak vozy v roce 2002 prodala do Brna, pro zdejší provoz je přizpůsobovali pracovníci v dílnách Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.
Dlouhé čekání na opravy a horší výhled z kabiny
Tramvaje neměly v Brně obdobu. V interiéru byla koženková sedadla, na rozdíl od dalších vozů T3R měly skládací dveře stejně jako staré tramvaje T3.
„Vysloužily si přezdívku Samara. Provozní spolehlivost byla nadprůměrná, avšak v případě poruchy některé z komponent málo rozšířené elektrické výzbroje bývaly tramvaje delší dobu odstavené při čekání na opravu nebo na dodání náhradního dílu,“ popsal Černý.
Řidiči si tramvaje T3R příliš neoblíbili kvůli horšímu výhledu z kabiny a nevhodně rozvržené palubní desce.
V provozu skončily tramvaje T3RF už v říjnu 2021, ale dlouho ještě stály odstavené ve vozovně. Z podobných jedenácti vozů T3R jich v současnosti zůstává v provozu šest, nicméně lze očekávat, že s přibýváním nových tramvají Škoda 45T a EVO2 z provozu odejdou brzy i tyto.