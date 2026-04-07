Velká kauza úniků z policie opět u soudu. Rozsudek napadl žalobce i obžalovaní

Olomoucký vrchní soud v úterý otevřel případ údajných úniků policejních informací, obžalovaných je 23. Kauze podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání pravomoci příslušníků bezpečnostních sborů a obchodování s informacemi z policejních databází, původní obžaloba čítala 91 bodů.
Brněnský krajský soud uznal vinnými deset z 23 obžalovaných, uložil jim podmíněné či peněžité tresty či zákazy činností. U značné části skutků je viny zprostil. Proti rozsudku se odvolal žalobce, rozsudek napadlo také deset obžalovaných. Případ má odvolací soud naplánován do čtvrtka.
Žalobce Miroslav Stoklásek navrhl v případě zprošťujících částí vrátit věc k brněnskému krajskému soudu. U části obžalovaných, které krajský soud uznal vinnými, nesouhlasil s právní kvalifikací a uloženými tresty.
Obhájci dnes žádali zproštění, argumentovali například i nedovolenou policejní provokací. Zazněla však i slova sebereflexe. „S postupem času připouštím, že některé metody, které jsem použil, se mohou jevit jako nestandardní a v rozporu s interními postupy. Uznávám morální a profesní pochybení, nedělal jsem to však za účelem svého prospěchu nebo někoho jiného,“ řekl dnes bývalý celník Kamil Jurčík, který se odvolal pouze proti výši trestu.
Soud mu původně uložil trest 30 měsíců s odkladem na tři roky a peněžitou pokutu 200 tisíc korun. S výši trestu naopak souhlasil bývalý policista Jakub Patloka, omluvil se kolegovi Martinu Noskovi za podplácení.
Před soudem v úterý stanul mimo jiné i bývalý detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michal Ratajský. U soudu napadl délku řízení. „Generálně odmítám kriminální charakter mého jednání, jak jej předložila obžaloba,“ řekl Ratajský.
Desítky obžalovaných, část soud smetl ze stolu
Odvolání se týká i někdejšího důstojníka GIBS Miroslava Palána či bývalého policisty z NCOZ Alexandra Jedličky, který dnes uvedl, že byl jako jediný propuštěn ze služby bez výsluhy. Naopak část obžalovaných příslušníků uvedla, že už devět let jsou kvůli této kauze postaveni mimo službu a dosud pobírají polovinu platu.
Kauza se týká především tehdejších příslušníků bezpečnostních sborů a lidí, kteří od nich podle obžaloby těžili informace. V případě obžalovaných příslušníků krajský soud jejich trestnou činnost posoudil většinou jako zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Označil je buď za pachatele, nebo návodce k tomuto trestnému činu. Případ se skládá z devíti desítek dílčích bodů obžaloby, u necelých sedmi desítek krajský soud obžalované obžaloby zprostil.
Věc spadá až do roku 2014, jen odposlechy u některých lidí trvaly dva roky. V říjnu 2018 byla obžaloba podána na 28 lidí. Soud ale později zastavil stíhání pěti z nich pro neúčelnost, včetně bývalého místostarosty městské části Brno-střed za ANO Jiřího Švachuly a podnikatele Samana El-Talabaniho. „Je to mimořádně rozsáhlá a složitá věc,“ podotkl žalobce Stoklásek. Případ je náročný i pro soudy; odvolací soud dnes uvedl, že jej zvažoval rozdělit na dvě části, nakonec jej ale posuzuje vcelku.
12. ledna 2023