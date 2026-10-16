Univerzity zkoumají, proč lidé odcházejí z pohraničí a co je tam může udržet

Brněnská a trenčínská univerzita společně hledají odpověď na otázku, proč lidé odcházejí z pohraničí a co je tam může udržet. Projekt Revital je reakcí na dlouhodobý odliv obyvatel, ale i peněz, služeb a podnikatelských aktivit z pohraničních regionů. Na základě získaných poznatků navrhnou a otestují konkrétní opatření, která mohou přispět k oživení regionu, informoval mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
Pohraniční regiony Česka i Slovenska jsou takzvanou vnější periferií – daleko od velkých aglomerací, a navíc rozdělené státní hranicí. Když obyvatelé, především mladí lidé a rodiny, odcházejí, klesají obcím příjmy z daní. Ubude tak i peněz na služby, údržbu majetku, ale hlavně na vlastní rozvoj. Zmenšující se trh zároveň oslabuje místní firmy, ubývá pracovních míst a slábne i komunitní život, což vede k dalším odchodům a spirále souvisejících negativních efektů.
Státy sice problém řeší například dotacemi, ty ale často přinášejí jen krátkodobý efekt. "Statistiky často pracují s daty a obecnými trendy za okresy a kraje, ale rozhodnutí odejít nebo zůstat se odehrává v konkrétní obci a konkrétní rodině. Proto chceme jít přímo do terénu a zjistit, co skutečně funguje," uvedl Filip Hrůza z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
Cílem je identifikovat a ověřit hlavní faktory, které obyvatele vedou k odchodu, tedy takzvané push faktory, nebo je naopak motivují zůstat či vrátit se, tedy pull faktory. Poté navrhnou realizovatelná opatření pro obce, kraje i stát. Navržená opatření se vyzkouší přímo v pilotních městech na obou stranách hranice.
Česko-slovenské pohraničí je pro takový výzkum ideální: obě země mají podobnou historii i výchozí podmínky, ale odlišné právní a správní systémy. Srovnání ukáže, která řešení fungují obecně a která jen v konkrétních podmínkách.
Na projektu spolupracují odborníci na veřejné finance, regionální rozvoj, sociologii, demografii a behaviorální ekonomii z Masarykovy univerzity v Brně a Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně, doplněni o praktiky z řad bývalých i současných starostů. Hlavním výstupem bude souhrnná publikace s doporučeními pro obce, kraje a stát, doplněná o případové studie a metodické materiály. Všechny výstupy budou zdarma dostupné na webových stránkách obou univerzit.