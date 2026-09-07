Zápach z obřího chovu koz na Brněnsku? Starosta věří, že se brzy vyřeší

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:52aktualizováno  13:52
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Starosta Unkovic na Brněnsku Zdeněk Pospíšil (Společně za Unkovice) věří, že se blíží vyřešení dlouhodobého problému s nepovoleným chovem koz v obci. Starší chovatel, kterého je podle starosty možné označit za podivína, má na pozemku přes 300 neoznačených koz, kozlů a kůzlat. Nejen blízké sousedy obtěžuje silný zápach, kozy také často uniknou a pasou se na cizích pozemcích.

V minulosti se starosta případu již věnoval, ale protože se situace zhoršovala, před několika měsíci se mu začal věnovat intenzivně jak s krajskou veterinární správou, tak s odborem životního prostředí na úřadě v blízkých Židlochovicích.

Loni se také obrátil na Českou plemenářskou inspekci, která chovateli nařídila hospodářství zaregistrovat, objednat ušní známky a zvířata označit. „Nesplnil nic, zvířata nemají žádné známky,“ řekl Pospíšil. Kozy žijí na pozemku, na kterém už dávno neroste tráva a na zemi je jen udusaná hlína.

Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
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Situaci řešila v minulosti i veterinární správa. Přestože zjistila porušení zákonů a vyhlášek, stádo se naopak zvětšovalo do současné podoby. Veterináři na jaře záležitost prošetřili a navrhli omezit počet zvířat. V červnu byla na žádost židlochovického úřadu další kontrola.

„V současnosti úřad dokončuje rozhodnutí, které by mělo být odeslané chovateli i veterinářům ještě tento týden,“ řekl Jan Kryštof Havránek z židlochovického odboru životního prostředí. Doplnil, že součástí rozhodnutí je nařízení na redukci chovu a pokuta. Konkrétnější však Havránek nebyl. Veterináři navrhovali snížení počtu kusů na 50.

„Zároveň mě kontaktovala ředitelka krajské veterinární správy Jana Kozáková a máme na pondělí 14. září setkání u kulatého stolu, kde budou zástupci veterinární správy, židlochovického úřadu a já s místostarostou,“ řekl Pospíšil.

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Mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer v květnu uvedl, že inspektoři našli na místě porušení několika předpisů veterinárního zákona. Jednalo se o neposkytnutí veterinární péče zvířatům a nezajištění řádné likvidace mrtvých zvířat. Dále chovatel porušil plemenářský zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání kvůli nevhodným podmínkám a nezajistil úpravy paznehtů.

Koncem srpna obyvatelé Unkovic našli na dně Panského rybníka, jenž vlivem letošního počasí vyschl, lebky mrtvých koz. „Krajská veterinární správa o tom dostala informaci minulý týden a zabývá se tím,“ řekl Majer. Protože chovatel nemá kozy označené, je obtížné prokázat, že se jedná o kozy z daného chovu, ač se souvislost nabízí. Pospíšil je nicméně rozhodnutý dotáhnout případ k řešení, které zajistí, aby chov obyvatele obce neobtěžoval.

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