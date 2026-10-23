ÚOHS: Dodavatele zdravotnické techniky Medista kupuje švédský holding

Pražskou společnost Medista, která prodává zdravotnickou techniku a zajišťuje její servis, kupuje švédský Europa Biosite Holding. Ten působí jako dodavatel chemikálií a dalších produktů pro biologický výzkum. Spojení posuzuje úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu. Hodnoty transakcí úřad nezveřejňuje.
"K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblasti dodávek zdravotnické přístrojové techniky," uvedl úřad. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Podle údajů z výroční zprávy společnosti dostupné ve Sbírce listin vlastní společnost Medista od roku 2007 Alexandra Kadlecová a Jan Kadlec, každý z nich má poloviční podíl. Společnost loni vykázala čistý obrat ve výši 503 milionů korun a zisk po zdanění ve výši 36 milionů korun.
Švédský Europa Biosite Holding patří skupině EQT a je distributorem specializovaných produktů, chemikálií, biologických látek a reagencií určených pro výzkum a vývoj v oblasti biologických věd, takzvaných life science. Působí v 17 zemích Evropy a severní Ameriky.