ÚOHS: Dohoda s Českou zbrojovkou na nákup ručních zbraní pro armádu je v pořádku

Autor: ČTK
  13:21aktualizováno  13:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Uzavření rámcové dohody mezi ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní za 4,26 miliardy korun bez otevřeného tendru bylo v pořádku, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil jeho předseda Petr Mlsna. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Ministerstvo obrany podepsalo loni v září s Českou zbrojovkou rámcovou smlouvu na dodávku tří druhů zbraní bez tendru s odkazem na výjimku pro vojenský materiál. Šlo o pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety CZ GL 40 milimetrů a pistole CZ P-10 C. Smlouvu u ÚOHS napadla společnost MPI CZ, její návrh se týkal pouze pistolí, jejichž obdoba se používá i v civilním sektoru, proto podle názoru MPI nemohou spadat pod výjimku pro vojenský materiál. Poté, co úřad postup ministerstva schválil, podala firma rozklad k předsedovi úřadu, který jej nyní zamítl.

"ÚOHS při posouzení této otázky vycházel mimo jiné ze stanoviska Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který konstatoval, že zmiňovaná pistole v provedení požadovaném ministerstvem obrany je svou charakteristikou určena pro vojenské účely a odlišuje se od variant, které jsou volně obchodovatelné na civilních trzích," uvedl úřad ve zprávě.

Ministerstvo obrany podle něj splnilo i další podmínky nutné pro uzavření smlouvy mimo zadávací řízení. Zadání zakázky domácí firmě je podle úřadu možné považovat za postup nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky. "V případě tuzemského dodavatele je omezeno riziko, že v případě potřeby vojenského materiálu dodávaného zahraničním dodavatelem tento materiál nebude dostupný. Uzavření smlouvy může zároveň přispět k tomu, že budou udrženy výrobní kapacity schopné zajistit dodávky právě v krizové situaci,“ uvedl v rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Rámcová dohoda se týká zbraní za 4,26 miliardy korun bez DPH, ministerstvo ale nemusí vyčerpat celou částku. Zbraně bude nakupovat na základě dílčích objednávek podle aktuálních potřeb armády. Dohoda je uzavřena na roky 2025 až 2031.

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