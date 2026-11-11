ÚOHS: Letošní rok je výší pokut rekordní,ale firmy mohou své jednání lépe utajit

Letošní rok je pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rekordní, za deset měsíců uložil pokuty za porušování zákona o hospodářské soutěži ve výši zhruba 2,3 miliardy korun. Je to zatím nejvíc za 35 let existence úřadu. Jednání narušující hospodářskou soutěž se ale v posledních letech profesionalizuje, firmy mají k dispozici moderní metody, jak nelegální metody maskovat. Na zahájení dvoudenní Svatomartinské konference v sídle úřadu v Brně to dnes uvedli předseda úřadu Petr Mlsna a místopředseda Kamil Nejezchleb.
"Protisoutěžní jednání se profesionalizuje, například i v důsledku toho, že jeho pachatelé mají k dispozici nejnovější technologie, jež jim umožňují nezákonné jednání snáze utajit. Je tak čím dál obtížnější nalézt důkazy o kartelech a úřad na tuto situaci reaguje návrhem na zavedení nových postupů a možností do zákona o ochraně hospodářské soutěže," uvedl v úvodním slovu Mlsna. Právě návrhu novely tohoto zákona se věnuje celá letošní konference.
Předseda Mlsna i místopředseda Nejezchleb řekli, že v letošním roce byl ÚOHS v oboru hospodářské soutěže velmi aktivní. Za deset měsíců letošního roku vydal 61 rozhodnutí, z nichž se šest týkalo kartelů, jedno zneužití dominance a 54 fúzí. Hlavní podíl na výsledcích týkajících se hospodářské soutěže má zatím nepravomocné rozhodnutí o kartelové dohodě výrobců a prodejců kabelů s pokutou ve výši 1,9 miliardy korun.