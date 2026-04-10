ÚOHS loni uložil za veřejné zakázky pokuty za více než deset mil. Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil na základě prvostupňových rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek pokuty za více než deset milionů korun. Nejvyšší pokutu, šest milionů korun, dostaly České dráhy (ČD). Vyplývá to z výroční zprávy úřadu za loňský rok, kterou zveřejnil tento týden. Předloni ÚOHS v oblasti veřejných zakázek uložil pokuty ve výši osm milionů korun.
Případ Českých drah se týká rámcové dohody na dodávku elektrických vlaků na základě zadávacího řízení z roku 2019. ČD v listopadu 2022 uzavřely smlouvu s konsorciem Škoda Transportation a Škoda Vagonka na dodávku 19 jednotek. Dodatkem z roku 2023 ale objednávku změnily na 15 elektrických vlaků a čtyři bateriové elektrické vlaky. Podle rozhodnutí ÚOHS se tím dopravce dopustil přestupku, protože dodatkem nezákonně změnil podmínky rámcové dohody. Verdikt svých podřízených už potvrdil i předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Mlsna ve výroční zprávě také uvedl, že jeho úřad v poslední době naráží na komplikované spory, jejichž jádrem je nastavení zadávacích podmínek nebo detailní rozporování kvalifikace dodavatele či jeho odborného týmu. "V mnoha případech je na vině nekvalitní příprava zadávacích řízení, kdy zejména nedostatečně zpracované projekty nebo překombinované nastavení zadávacích podmínek přímo vyzývají k tomu, aby je dodavatelé napadali," uvedl Mlsna.
ÚOHS loni v oblasti veřejných zakázek dostal 918 podnětů, v prvním stupni zahájil 573 správních řízení. Z toho 305 bylo z moci úřední a 268 na návrh firem, které se ucházely o některou z veřejných zakázek. Počet návrhových řízení loni významně narostl, protože o rok dříve jich bylo jen 195.