Fakultní nemocnice Motol a Homolka musí zaplatit pokutu 200.000 korun za chyby Fakultní nemocnice Motol v zakázce na nákup prádla pro zaměstnance. Nemocnice při jejím vypsání podle pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) diskriminovala potenciální uchazeče. Lhůta pro podání nabídek byla totiž příliš krátká na to, aby se o zakázku mohl ucházet větší počet firem, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Nemocnice se proti prvostupňovému rozhodnutí neodvolala. Její vyjádření ČTK zjišťuje.
"Lhůta pro podání nabídek v tomto případě dostatečně nereflektovala předmět plnění veřejné zakázky a náročnost přípravy nabídky. Nemocnice dostatečně nezohlednila časy potřebné pro veškeré procesy související se zhotovením požadovaných soutěžních vzorků včetně barvení, potisku a certifikace," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
Do soutěže se nakonec přihlásily pouze dvě firmy. Lhůta pro podání nabídek měla původně 55 dnů, v září 2024 ji nemocnice prodloužila na 63 dnů. Nemocnice přitom po firmách požadovala dodání certifikovaných vzorků, což reálně mohla splnit pouze firma, která už měla s požadavky nemocnice nějakou zkušenost. To byl nakonec i případ vítězné firmy Richter Medical, s kterou nemocnice konzultovala postup praní v prádelně předem. Firma tak mohla s předstihem hledat vhodné složení prádla ze směsi bavlny a polyesteru, které je zároveň odolné při praní formou termodezinfekce a chemotermodezinfekce.