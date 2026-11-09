ÚOHS potrestal Brno pokutou 250.000 korun za chyby v zakázce na hřbitovní cesty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Brno pokutou 250.000 korun za chyby v zakázce na rekonstrukci cest a systém hospodaření s dešťovými vodami na Ústředním hřbitově z roku 2024. Rozhodnutí potvrdil i předseda ÚOHS Petr Mlsna, ke kterému podal magistrát rozklad. Rozhodnutí je tak pravomocné, město musí pokutu zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Vyjádření města ČTK zjišťuje.
Magistrát podle zjištění ÚOHS stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zásadami přiměřenosti a zákazu diskriminace. Firmy, které se o zakázku chtěly ucházet, musely doložit tři referenční zakázky na stavbu nebo rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě, jejichž součástí bylo také zapravení nebo vybudování zpevněných ploch s asfaltovým nebo dlážděným povrchem. U těchto referenčních zakázek byla stanovená také jejich hodnota. Podle ÚOHS byla tato kritéria diskriminační.
"Brněnský magistrát v průběhu správního řízení nedokázal vysvětlit, proč je kombinace požadavků na práce na vodovodní a kanalizační síti spolu se zapravením povrchu nezbytná s ohledem na předmět veřejné zakázky, když mohou existovat i reference, kde dodavatel prováděl jen jednu část těchto prací," uvedl ÚOHS.
Za nejvíce omezující ÚOHS označil požadavek na kombinaci prací na vodovodní a kanalizační síti spolu s pokládkou kamenné dlažby, jelikož nejde o obvyklé plnění.
Brněnský magistrát se rozhodnutí ÚOHS bránil podáním rozkladu k předsedovi Petru Mlsnovi, ten jej nyní zamítl a rozhodnutí nižší instance potvrdil. Město tak musí pokutu zaplatit, rozhodnutí se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně.