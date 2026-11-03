ÚOHS potrestal Krásnou Lípu pokutou 2,5 milionu korun za smlouvu bez tendru

Krásná Lípa na Děčínsku dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 2,5 milionu korun za to, že uzavřela smlouvu na svoz odpadu bez výběrového řízení. Město podalo rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, který jej ale zamítl a pokutu potvrdil. Město ji tak musí zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Vyjádření města ČTK zjišťuje.
Postih dostala Krásná Lípa za smlouvu se společností Komunální odpady Šluknovska (KOŠ), která je obchodní společností dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko. Uzavření smlouvy bez tendru město zdůvodňovalo institutem takzvané vertikální spolupráce, tedy spoluprací města se společností, kterou samo vlastní. Podle ÚOHS ale šlo o obcházení zákona, protože svazek obcí dva dny po podpisu smlouvy prodal 51 procent firmy Komunální odpady Šluknovska společnosti Marius Pedersen, a spojení tak přestalo podmínky vertikální spolupráce splňovat.
"Podmínky vertikální spolupráce nelze posuzovat pouze podle stavu vlastnické struktury v okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, nýbrž je třeba přihlédnout i k tomu, zda v okamžiku uzavření smlouvy neexistuje konkrétní perspektiva vstupu soukromého kapitálu do ovládané společnosti," uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.
O tom, že prodej KOŠ byl plánovaný, podle ÚOHS svědčí i to, že v době uzavření smlouvy neměla firma dostatečné vybavení pro zajištění služeb svozu odpadu a ani se jej nechystala koupit. "I z toho je patrno, že zajištění vstupu soukromého investora byl dlouhodobý plán, bez něhož by společnost KOŠ nemohla své funkce vůbec plnit a chystala se využít kapacit společnosti Marius Pedersen," uvedl ÚOHS.
Pokuta je pravomocná a město ji musí zaplatit. Rozhodnutí předsedy ÚOHS může napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.