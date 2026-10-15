ÚOHS potrestal město Králíky pokutou 300.000 Kč za dodatky ke smlouvám

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal město Králíky z Orlickoústecka pokutou 300.000 korun za chyby v zakázkách na muzejní služby. Namísto nového zadávacího řízení město více než deset let uzavíralo dodatky ke smlouvám. Rozhodnutí úřadu potvrdil jeho předseda Petr Mlsna, k němuž město podalo rozklad. Město tak musí pokutu zaplatit. Končící starosta Králík Václav Kubín (Sportovci) ČTK řekl, že o případném podání správní žaloby rozhodne nové vedení města.
Radnice v Králíkách více než deset let uzavírala dodatky ke smlouvám se Společností přátel Československého opevnění, firmou Army Fort a Vojensko-historickým klubem Erika, které souvisely s místním vojenským opevněním. V těchto dodatcích navyšovala měsíční finanční odměnu. Loni v prosinci a letos v lednu pak radnice se společnostmi uzavřela nové smlouvy, ale znovu bez zadávacího řízení. Objem smluv překročil 20 milionů korun.
"Každoroční dodatky i následné nové smlouvy představovaly součást jednoho dlouhodobého modelu fungování smluvních vztahů. Jednalo se o stejné smlouvy, stejné dodavatele, stejné plnění a stejný účel. Šlo tedy o zakázky pravidelné povahy, které měly být zadávány podle zákona," uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Poté, co zamítl podaný rozklad, je pokuta pravomocná a město ji musí zaplatit. Bránit se může správní žalobou u Krajského soudu v Brně. O jejím případném podání rozhodne nové vedení města, řekl ČTK starosta Kubín. "Je to příliš čerstvé, musí o tom rozhodnout rada. Já už dál starosta nebudu, tak to asi bude na novém vedení," uvedl Kubín.