ÚOHS potrestal MKS Havířov pokutou 150.000 korun za uzavírání dodatků ke smlouvě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil pokutu 150.000 korun Městskému kulturnímu středisku (MKS) Havířov za to, že mezi lety 2020 a 2026 uzavřel sedm dodatků ke smlouvě na zajištění úklidu, kde postupně navyšoval cenu za poskytované služby. MKS se bránilo podáním rozkladu k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, ten jej ale zamítl a rozhodnutí první instance potvrdil. Pokuta je tak pravomocná a městské středisko ji musí zaplatit. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na internetových stránkách úřadu. Reakci kulturního střediska ČTK zjišťuje.
Městské kulturní středisko uzavřelo v roce 2006 smlouvu na dobu neurčitou na úklidové práce se společností TSC Cleaning. Ve smlouvě byla sjednaná cena za roční služby na 3,4 milionu korun za rok. V letech 2007, 2013, 2017 a 2018 pak MKS uzavřelo ke smlouvě dodatky, které cenu zvyšovaly až na pět milionů korun ročně.
Od roku 2020 ale MKS uzavíralo s firmou dodatky ke smlouvě každoročně až do letošního března, kdy celková cena za rok dosáhla 8,2 milionu korun.
Ve všech případech MKS jako důvod uvádělo růst minimální mzdy nebo inflaci vyšší než pět procent či změnu zákonné sazby DPH, což jsou důvody ke změně ceny uvedené a odsouhlasené ve smlouvě. Zatímco první čtyři dodatky byly podle zjištění ÚOHS v pořádku, sedm dodatků z let 2020 až 2026 už ne. Chybí v nich totiž jasný mechanismus, jak se změna promítne do ceny.
"Obecně tedy je obviněným předvídáno, že například v případě zvýšení minimální mzdy dojde k úpravě ceny, avšak již není určeno, v jakém rozsahu a jakou metodou bude cena upravena, například zda v plné výši odpovídající zvýšení minimální mzdy či pouze částečně a podobně," uvedl úřad v odůvodnění.
Podle jeho rozhodnutí tak navýšení ceny v dodatcích od roku 2020 mění rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch dodavatele a jde podle něj o podstatnou změnu závazku. Takovou ale mělo MKS řešit novým zadávacím řízením, kde by mohlo vybrat jiného dodavatele.
Městské kulturní středisko podalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad k předsedovi úřadu, ten jej ale zamítl a rozhodnutí úřadu potvrdil. Nyní musí středisko pokutu zaplatit. Může se bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, která ale neodkládá povinnost zaplatit uloženou sankci.