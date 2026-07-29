ÚOHS potrestal Pražskou developerskou společnost pokutou 450.000 Kč

Autor: ČTK, Metro.cz
  10:22aktualizováno  11:26
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal pokutou 450.000 korun Pražskou developerskou společnost (PDS), která je příspěvkovou organizací hlavního města. PDS nesouhlasí s postupem a závěry ÚOHS ohledně své administrativní praxe, kvůli které nikdy nikomu nevznikla žádná škoda. Pokutu považuje za nevhodnou a zvažuje právní kroky na svou obranu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal pokutou 450 tisíc korun Pražskou developerskou společnost (PDS), která je příspěvkovou organizací hlavního města. Důvodem bylo uzavírání smluv na právní služby v letech 2020 až 2024 bez tendru.

Zaplatí ale nesouhlasí

Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna, který zamítl podaný rozklad Pražské developerské. Rozhodnutí je tak pravomocné a společnost musí pokutu zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. PDS pokutu zaplatí, ale nesouhlasí s ní.

Příspěvková organizace uzavřela podle zjištění úřadu 13 smluv s advokátními kancelářemi, na jejichž základě vyplatila přibližně 40 milionů korun. "Zadavatelé mají povinnost zadat veřejné zakázky a provést je v zadávacím řízení, jenž by bylo v souladu se zákonem, pokud se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Ředitel PDS Petr Urbánek uvedl, že organizace považuje rozhodnutí úřadu za formalistní a bez jakékoliv snahy o zjišťování ekonomického a provozního kontextu. PDS podle něj již v roce 2024 vypsala a letos dokončila veřejný tendr na právní služby. "Naše praxe při objednávání právních služeb, která nikdy nikomu nezpůsobila žádnou škodu, byla vedená snahou zajistit odborný právní servis, abychom mohli zahájit přípravu dostupného městského nájemního bydlení pro hlavní město Prahu. S ohledem na to, že jsme v roce 2023 sami iniciovali změnu a v těchto dnech ji úspěšně dokončili zavedením nové praxe, považuji pokutu nejen za nevhodnou, ale i za nelogickou," uvedl.

Měla předvídat, tvrdí úřad

Externí právní služby pořizovala Pražská developerská pravidelně a opakovaně, úřad zjistil, že tyto služby jsou nezbytné pro její činnost a fungování. "Proto u těchto služeb jde o předvídatelnou potřebu obviněného i do budoucna,“ uvedl předseda Mlsna. Tím, že jde o pravidelné veřejné zakázky stejného druhu, měla Pražská developerská jejich objem předvídat a zvolit vhodný způsob zadávacího řízení. ÚOHS mohl za tyto chyby uložit pokutu až 20 milionů korun. "Uložená pokuta není co do její výše nepřiměřená a je v souladu s dosavadní rozhodovací praxí úřadu,“ dodal předseda antimonopolního úřadu.

Pražská developerská společnost je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Městská společnost má na starosti zhodnocení městských nemovitostních aktiv (pozemků) přípravou projektů dostupného městského nájemního bydlení. Po pravomocném rozhodnutí předsedy ÚOHS musí pokutu zaplatit, může se bránit podáním správní žaloby u Krajského soudu v Brně.

Proč je pokuta ÚOHS podle PDS nevhodná?

ÚOHS podle PDS nezjišťoval provozní a ekonomický kontext PDS, nechal si pouze poslat smlouvy a faktury s dodavateli právních služeb v letech 2020 – 2025. Rozhodl bez jakéhokoliv vysvětlení. Praxe PDS při objednávání právních služeb nikomu nikdy nezpůsobila žádnou škodu. Naopak umožnila akceschopnost PDS při přípravě projektů dostupného nájemního bydlení. PDS sama iniciovala změnu svého postupu vypsání výběrového řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, i když je zdlouhavý a nejednoznačný, což se ukázalo na skutečnosti, že řízení na právní služby trvalo 2 roky.

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