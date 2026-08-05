ÚOHS potrestal Zátor na Bruntálsku pokutou 100.000 Kč za chyby v zakázce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal obec Zátor na Bruntálsku pokutou 100.000 korun za chyby při zadávání zakázky na obnovu tří hřišť po povodni v roce 2024. Radnice práce zadala mimo zadávací řízení jako tři samostatné zakázky malého rozsahu, podle antimonopolního úřadu šlo o nezákonné rozdělení veřejných zakázek. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Pokuta je pravomocná, obec se proti ní neodvolala.
"Obci nic nebránilo, aby veřejné zakázky poptávala v rámci zcela samostatných zadávacích řízení tak, aby dostála svým povinnostem vzhledem k ochraně hospodářské soutěže, a aby byla zajištěna širší pluralita uchazečů se zájmem o šetřené plnění. Pro splnění zákonných požadavků stačilo pouze sečíst předpokládanou hodnotu všech plnění, které jsou ve vzájemné časové souvislosti, a které jsou svým charakterem spojeny v jednom funkčním celku," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
Obce postižené povodní nebo jinou katastrofou mohou kvůli rychlému odstranění škod postupovat podle jednodušších procedur. ÚOHS ale upozornil, že jich mohou využít pouze tehdy, když hrozí prodlení při odstraňování škod. Zátor ale zakázky na obnovu hřišť zadal téměř rok po povodni, v červenci 2025.
Postup, který zvolila zátorská radnice, mohl podle antimonopolního úřadu ovlivnit výběr dodavatele. "Nelze vyloučit možnost, že pokud by obviněný zadával plnění v odpovídajícím druhu zadávacího řízení, mohl obdržet nabídky od jiných dodavatelů, kteří mohli obviněnému nabídnout ekonomicky výhodnější plnění," uvedla Dlouhá.