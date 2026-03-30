ÚOHS připravil návrhy novel dvou zákonů, bude se jimi zabývat vláda

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravil pro vládu návrhy novel zákonů o hospodářské soutěži a zadávání veřejných zakázek. Mají přispět k vyšší konkurenci a rychlejšímu zadávání veřejných zakázek, informoval antimonopolní úřad v tiskové zprávě. Návrhy nyní projdou mezirezortním připomínkovým řízením, pak se jimi bude zabývat legislativní rada vlády.
"Navrhované změny posilují schopnost státu účinně reagovat na problémy na trzích i při přezkumu zakázek. Cílem je vyšší předvídatelnost, rychlost a efektivita, které jsou důležité jak pro veřejnou správu, tak pro podnikatelské prostředí," uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže zavádí takzvaný nový soutěžní nástroj, který ÚOHS umožní zasáhnout na trzích, kde soutěž dlouhodobě nefunguje, i když nejde o klasické narušení hospodářské soutěže jako je kartel nebo zneužití dominance. Pokud úřad prokáže nefunkčnost trhu v takzvaném sektorovém šetření, umožní mu tento nástroj zasáhnout tak, aby se trh konkurenci otevřel. Mohl by například uložit povinnost zpřístupnit data, nastavit nediskriminační standardy nebo upravit smluvní podmínky. Obdobný přístup už funguje v některých členských státek EU.
"Novela zavádí také možnost ukládat sankce přímo manažerům odpovědným za protiprávní kartelové dohody. Cílem je zvýšit osobní odpovědnost a odrazující efekt, aby se snižoval výskyt uzavírání protisoutěžních dohod, které zdražují zboží i služby. Tyto fyzické osoby nicméně budou moci nově požádat o uplatnění programu shovívavosti, v jehož rámci jim může být při dostatečné spolupráci při vyšetřování trest snížen nebo odpuštěn," informoval úřad.
ÚOHS navrhuje také změny u takzvaných obratových kritériích při povolování fúzí. Tato změna by snížila počet transakcí, které reálně nemají dopad na trh, ale kvůli obratovým kritériím se jimi ÚOHS musí zabývat.
U zákona o veřejných zakázkách mají změny zejména urychlit jejich přezkoumání a omezit přesouvání případu mezi jednotlivými instancemi. Navrhuje některá opatření, která mají účastníky řízení motivovat k tomu, aby přijali rozhodnutí první instance a nepodávali rozklad automaticky, ale pouze v opodstatněných případech. "Předseda ÚOHS také bude ve správních řízeních o běžících zadávacích řízeních rozhodovat finálně. Věc se tak nebude vracet zpět do první instance a odpadne prodlužování správních řízení," uvedl ÚOHS.
Návrh novely reaguje také na potřebu změny pravidel pro případ krizových situací, jako jsou povodně nebo jiné živelní pohromy. Tyto změny v takových případech umožní zadávat zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.
Poté co návrhy novel projdou jednotlivými rezorty i legislativní radou vlády, měla by je vláda předložit do Poslanecké sněmovny.