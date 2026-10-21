ÚOHS provedl místní šetření u dodavatele sportovního vybavení kvůli určování cen

Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělali minulý týden neohlášené šetření u dodavatele sportovního vybavení a potřeb. Antimonopolní úřad ho podezírá z uzavírání takzvaných vertikálních dohod určujících ceny pro další prodej. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Jména firem až do skončení případného správního řízení neuvádí.
"Při místních šetřeních Úřad ověřuje prvotní podezření na možné porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže, tedy o možném spáchání kartelové dohody nebo o zneužití dominantního postavení, a zajišťuje důkazy, které takové jednání dokládají," uvedl ÚOHS. Připomněl, že samotné místní šetření neznamená, že k nezákonnému jednání skutečně došlo, že v dané věci začne správní řízení, ani že úřad uloží sankce.
Zakázané dohody mohou být buď kartelové dohody mezi konkurenty na veřejných zakázkách nebo takzvané vertikální dohody. Při nich dodavatel odběratelům určuje ceny pro další prodej produktů spotřebitelům, tyto ceny kontroluje a vymáhá jejich dodržování.