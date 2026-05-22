ÚOHS se zabývá zakázkou na dodávku nábytku pro Sanatorium Pálava za 24 mil. Kč

Zakázkou na dodávku laminovaného nábytku pro Sanatorium Pálava, které má v druhé polovině roku otevřít společnost Jihomoravská zdravotní, se zabývá antimonopolní úřad. Podle jeho pravomocného rozhodnutí se krajská společnost správně nevypořádala s námitkami jednoho z uchazečů a musí o nich rozhodnout znovu. Úřad zároveň vydal zákaz uzavřít smlouvu za 24 milionů korun až do pravomocného rozhodnutí v pokračujícím správním řízení. Podle vyjádření Jihomoravské zdravotní to otevření sanatoria neovlivní, uvedla pro ČTK mluvčí krajské firmy Silvie Fialová.
Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se obrátila společnost Dřevozpracující výrobní družstvo, která se o zakázku na dodávku laminovaného nábytku ucházela. K zadávacím podmínkám soutěže vyhlášené loni v prosinci poslalo družstvo připomínky Jihomoravské zdravotní, ta je ale odmítla. Námitky se týkaly například nedostatků v detailních rozměrech či určení konstrukčního řešení.
Antimonopolní úřad rozhodnutí o námitkách Dřevozpracujícího výrobního družstva zrušil a uložil Jihomoravské zdravotní, aby o nich rozhodla znovu. ÚOHS se tendrem dál zabývá.
Rozhodnutí antimonopolního úřadu otevření sanatoria podle mluvčí Jihomoravské zdravotní neovlivní. "Otevření pro pacienty je naplánované po etapách. Jako první budeme otevírat jedno oddělení pro 40 pacientů. Vývoj tak je sice nepříjemný, ale výrazné zpoždění by způsobit neměl," uvedla Fialová na dotaz ČTK.
Stavbu rehabilitačního ústavu Sanatorium Pálava za 693 milionů korun bez DPH převzala Jihomoravská zdravotní letos v únoru. Výstavba trvala dva roky.
Pro léčbu pacientů bude sanatorium se 160 lůžky využívat silně mineralizovanou termální vodu. Ta vystupuje na povrch z hloubky 1455 metrů, a i po dlouhé cestě si zachovává teplotu kolem 40 stupňů Celsia. Kombinace přirozeného tepla a vysoké koncentrace účinných látek vytváří dobré podmínky především pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně náročných stavů po úrazech či operacích páteře, míchy a mozku.