ÚOHS vyměřil DPP pokutu 800.000 Kč za chyby při uzavírání smlouvy na ostrahu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil pražskému dopravnímu podniku (DPP) pokutu 800.000 korun za chyby při uzavírání rámcové smlouvy na zajištění fyzické ostrahy objektů v roce 2024. Pokutu nyní potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna, je tak pravomocná a dopravní podnik ji musí zaplatit, ÚOHS o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Reakci DPP ČTK shání.
Podle ÚOHS byly v tendru podmínky, které bezdůvodně omezovaly počet firem, které se o zakázku mohly ucházet. Podmínkou bylo, aby v posledních třech letech uskutečnily alespoň jednu službu na fyzickou ostrahu nemovitosti s výskytem kolejových vozidel určených pro veřejnou dopravu. Pracovníci uchazečů museli mít odborné školení pro vstup do kolejiště. Pro tuto podmínku ale podle ÚOHS nebyl legitimní důvod.
"Dopravní podnik stanovil minimální úroveň pro splnění kvalifikace nepřiměřeně vzhledem ke složitosti předmětu zakázky, čímž bezdůvodně omezil účast dodavatelů a vytvořil tak bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže," uvedl Mlsna. Dopravní podnik tak porušil zásadu zákazu diskriminace.
Dopravní podnik se hájil specifiky veřejné dopravy a tvrdil, že jeho požadavky odpovídaly specifikům veřejné zakázky a byly objektivně odůvodněny. Podle ÚOHS ale už z vyjádření zadavatele nikterak nevyplývá, že zkušenost získaná při zajišťování fyzické ostrahy areálů s kolejovými vozidly provozovanými v režimu neveřejné dopravy je zásadně odlišná od zkušenosti s ostrahou areálů s kolejovými vozidly provozovanými v režimu dopravy veřejné.
Požadované školení navíc podle zjištění ÚOHS nemá žádnou konkrétní jednotnou náplň, dopravní podnik navíc při správním řízení ÚOHS sdělil, že odborné školení pro vstup do kolejiště uskuteční na začátku plnění smlouvy, tedy že aktuální zaměstnance proškolí sám. "Za této situace není zřejmé, proč by historická skutečnost, že určitá referenční zakázka vykazuje naplnění obdobného požadavku, měla být indikátorem schopnosti dodavatele zajistit plnění nyní zadávané veřejné zakázky," uvedl Mlsna.
Dopravní podnik už s vítězem tendru uzavřel smlouvu, proto mu ÚOHS vyměřil pokutu. Předpokládaná hodnota rámcové smlouvy byla 800 milionů korun bez DPH, uložených 800.000 je tak na spodní hranici zákonné sazby.
DPP se rozhodnutí ÚOHS bránil podáním rozkladu k předsedovi Mlsnovi, který jej nyní zamítl. Rozhodnutí je tak pravomocné a dopravní podnik musí pokutu zaplatit. Bránit se může podáním správní žaloby u Krajského soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost sankci uhradit.