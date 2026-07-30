ÚOHS vyměřil MMR pokutu 87.000 Kč za smlouvy na pořádání akcí bez tendru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil ministerstvu pro místní rozvoj pokutu 87.000 korun za to, že v letech 2022 až 2024 uzavíralo smlouvy na pořádání akcí pro svou potřebu bez zadávacího řízení. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil jej předseda úřadu Petr Mlsna, k němuž ministerstvo podalo rozklad. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na webových stránkách úřadu.
Po zamítnutí rozkladu ministerstvo musí pokutu zaplatit. Bránit se ještě může podáním správní žaloby u Krajského soudu v Brně. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.
Ministerstvo pro místní rozvoj se podle rozhodnutí úřadu provinilo tím, že od září 2022 do dubna 2024 uzavřelo dvacítku smluv s různými dodavateli na kompletní organizační zajištění akcí bez zadávacího řízení.
Šlo o konference, workshopy, jednání výborů i zasedání různých orgánů. Podle ÚOHS se jednalo o předvídatelné zakázky, protože ministerstvo podobné akce pořádá pravidelně. "Zadavatel přitom nemusí předvídat, jaké konkrétní akce v průběhu roku bude organizovat, ale je nepochybné, že na základě svých předchozích zkušeností a povahy své činnosti může předpokládat, že určité množství akcí určitého typu, které sestávají ze zajištění konferenčních prostor, ubytování, cateringu a tak dále, v průběhu roku nepochybně bude organizovat a tedy objednávat u externích dodavatelů," uvedl úřad. Uvedl, že charakter akcí a poptávaných služeb je vždy stejný, liší se pouze místo a počet lidí. Svou potřebu mít pořádání akcí zajištěné tak mělo ministerstvo předvídat a zakázky podlimitní i nadlimitní zadat v některém z řízení podle zákona.