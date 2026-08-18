ÚOHS vyměřil Vysočině pokutu 120.000 Kč za chyby v zakázce na likvidaci léčiv

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil Kraji Vysočina pokutu 120.000 korun za chybný postup při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitelných léčiv. Kraj uzavíral dodatky k původní smlouvě bez výběrového řízení. Rozhodnutí je pravomocné, kraj proti němu nepodal rozklad. Antimonopolní úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
Kraj měl od roku 2003 uzavřenou smlouvu na likvidaci léků s firmou FCC Dačice. Zahrnovala svoz léčiv ze 48 lékáren, postupem času se ale zadání zvyšovalo až na 134 lékáren.
Antimonopolní úřad se zabýval dodatky z roku 2022, které vedly k podstatným změnám. Navyšovaly například cenu za likvidaci i dopravu. "Nové smluvní podmínky změnily ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele, aniž by byly splněny podmínky pro tento postup. Tím byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá. Doplnila, že pokud by kraj vypsal otevřený tendr a o zakázku se soutěžilo, mohlo hejtmanství dostat nabídky i od jiných dodavatelů.
Pokuta je pravomocná, kraj proti rozhodnutí nepodal rozklad a musí ji tak zaplatit. Protože nevyužil možnosti podat rozklad, nemůže napadnout rozhodnutí ÚOHS ani u soudu.