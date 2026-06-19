ÚOHS začal posuzovat nákup sítě OK Rehabilitace zdravotnickou skupinou EUC

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup sítě ambulantních rehabilitací OK Rehabilitace zdravotnickou skupinou EUC. Úřad o tom informoval na webu. Společnost PHF Rehabilitace, která síť provozuje, patří do skupiny Potysz Health Fond (PHF) a působí v deseti městech. Skupina EUC o transakci už dříve informovala, její hodnotu neuvedla.
"K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblasti léčebné rehabilitace a fyzioterapie," uvedl ÚOHS.
PHF je dlouhodobě orientovaný fond zaměřený na investice a strategický rozvoj společností působících ve zdravotnictví, zejména v ambulantní péči. Ambulance OK Rehabilitace jsou v Praze, Brně, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, Ostravě, Ústí nad Labem nebo Zlíně.
Spolu s ambulancemi OK Rehabilitace bude mít EUC po ČR téměř 30 pracovišť ambulantní rehabilitace. Pacientům nabízí péči zaměřenou na léčbu bolestí pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy i prevenci zdravotních komplikací, zejména rehabilitaci, fyzikální medicínu a fyzioterapii.
Skupina EUC je největším poskytovatelem ambulantní a domácí zdravotní péče v Česku. Provozuje 17 poliklinik s ambulancemi, 26 lékáren, 15 laboratoří a služby domácí zdravotní péče. Zaměstnává v nich více než 3200 zdravotníků. Loni vykázala konsolidovaný zisk 225,9 milionu korun, její obrat vzrostl téměř o deset procent na 5,7 miliardy korun.